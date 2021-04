Conmemoran aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata

En el marco del 102 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar, la familia Zapata, montó una guardia de honor y colocaron una ofrenda floral en el mausoleo del caudillo del sur ubicado la Plaza Revolución del Sur en el municipio de Cuautla.

Debido a la pandemia por Covid-19, los eventos masivos que se realizaban para conmemorará un año más de la muerte del general Zapata se hicieron a un lado, y únicamente se realizaron eventos pequeños, aunque con gente pero limitados.

Fue Jorge Zapata, nieto de Emiliano Zapata que dijo que a 102 años de la muerte del caudillo del sur, sus ideales aún siguen vigentes, no obstante lamentó que solo en estás fecha, en año electoral, los políticos utilicen su nombre como bandera, "alabando con la boca pero de corazón no sienten nada, no le interesa".

Lamentó que la Plaza Revolución del Sur donde descansan los restos de Emiliano Zapata este abandonada por las autoridades cuando debería de ser una de las mejores a nivel nacional.

Jorge Zapata dijo que hoy más que nunca se necesita que los ideales de Emiliano Zapata sigan vivos, sólo que llamó a todos los ciudadanos a que en estas próximas elecciones su voto sea razonado y sea para la persona que realmente crean que realmente va a trabajar por ellos, y no por partidos que lo único que les interese sea conservar su registro para llenarse las bolsas de dinero.

Por su parte autoridades del gobierno municipal de Cuautla realizaron una una ceremonia sencilla para conmemorar el 102 Aniversario Luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar, para ello se izo el Lábaro Patrio en el Asta Monumental del Distribuidor Vial “José María Morelos y Pavón”, así como se colocaron ofrendas florales y montaron guardias de honor en la Glorieta “Emiliano Zapata” y en la Plaza Revolución del Sur.