Congreso exige a Federación respetar a Morelos

El presidente del Congreso, Francisco Sánchez Zavala se pronunció por el respeto a la soberanía del estado de Morelos y exigió que desde la federación se respete la autonomía.

“Morelos es un estado pequeño, pero se respeta; Morelos es un estado libre y soberano y merece respeto así como respetamos a las demás entidades federativas”.

Asimismo, el diputado panista denunció la violación al pacto federal, ello derivado de la detención del Fiscal Uriel “N” y por la que los diputados interpusieron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Dijo que lo que se busca es que no se violente la soberanía del estado, su independencia, la libre administración y organización interna. “No se defiende al Fiscal, estamos defendiendo la autonomía y la soberanía de nuestro Estado de Morelos, queremos que el máximo tribunal de México de nuestro país, nos dé la certeza y si puede o no puede seguir repitiendo actos como el que ocurrió contra un servidor público de Morelos”.

Insistió que la controversia constitucional fue interpuesta debido a que se consideró que fueron trastocados la autonomía y la soberanía del estado de Morelos y por ello esperarán que la SCJN determine lo procedente, ya que dijo no está claro si el tema del proceso es federal o local.

Indicó que la Ley de Responsabilidades del estado sí dice como debe ser el procedimiento para la sanción de un servidor público de Morelos, y el Fiscal es un servidor público local como lo son muchos, los propios diputados, el gobernador, los órganos autónomos como IMIPE, IMPEPAC y los magistrados del TSJ, por mencionar algunos.

Sánchez Zavala añadió que en cuanto al pacto federal este se transgredió al no respetar y no notificar entre pares lo que ocurría.

“Es el respeto que debe haber a esta división de poderes en el orden de nuestra Constitución y que consideramos se violentó por la forma como se actuó, nunca se avisó al Tribunal Superior de Justicia del estado de la detención, no puede llegar directamente un juez de otra entidad federativa hacer la detención de otro, sin pasar por la procedencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como se llevó a cabo”.

En el marco de la conmemoración de “los mártires del 13 de agosto”, el presidente del congreso del estado, dijo que esperan que la SCJN dé claridad, “no solo a nosotros en Morelos, sino en todos los estados de la República, que sepamos cuáles son los alcances y qué se puede y que no se puede y que no nos podemos apartar en la aplicación de la ley no nos podemos apartar de la línea que marca nuestra constitución”, concluyó.