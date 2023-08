En riesgo finanzas de Cuernavaca por caída de participaciones federales

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado señaló que la capital de Morelos sufrió una disminución del siete por ciento en las participaciones federales, lo cual se podría traducir a un aproximado de 40 millones de pesos menos de lo esperado.

Urióstegui Salgado señaló que tuvieron buenas finanzas, sin embargo, de continuar con disminuciones, para diciembre podría haber afectaciones tanto en los programas cotidianos como en las obligaciones adquiridas.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

"Sí, hemos tenido una disminución en las participaciones federales; al momento no tengo la cantidad exacta, pero de lo que podría correspondernos, hay una disminución del siete por ciento, y si esto se prolonga, va a afectar el presupuesto en diciembre", explicó Urióstegui Salgado.

Mientras tanto, la administración tendrá que recaudar lo mayor posible, para con ello evitar afectaciones en los programas cotidianos o en las obligaciones adquiridas como el pago de aguinaldos.

Finanzas Ejecutivo amenaza con recorte a programas sociales

Por el momento, esta situación no afectó al ayuntamiento, ya que Cuernavaca va en el 65 por ciento de su meta de recaudación para 2023, no obstante, Urióstegui Salgado mencionó que de continuar la situación igual tendrán que disminuir los gastos corrientes.

"Habría que disminuir el gasto corriente en algunas áreas, de momento no hemos parado ninguna actividad. No pretendemos hacerlo, seguimos bacheando, cambiando luminarias, podando árboles y reparando fugas de agua. En fin, en este momento no nos ha afectado y pretendemos que dado a las finanzas sanas que manejamos, sigamos sin parar hasta el 31 de diciembre", señaló el munícipe.

Refirió que para continuar con una buena recaudación brindarán a la ciudadanía diferentes estímulos fiscales, así como descuentos en multas de tránsito, recargos de pago de impuesto de predial y en el alta de predios ejidales, comunales o en construcciones.



Destacar que a nivel estatal, durante el primer trimestre de 2023, el encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, José Gerardo López Huérfano anunció que las participaciones federales tuvieron una caída de 290 millones de pesos, siendo esta una situación atípica, la cual no se había presentado desde 2020.