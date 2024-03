Conagua solicita a Puente de Ixtla evitar desperdicios de agua

A través de un comunicado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) solicitó al Sistema de Agua Potable de Puente de Ixtla tomar las medidas necesarias para mitigar el sobre consumo del agua potable, ya que los mantos freáticos se vieron afectados por la falta de lluvias.

Ramiro Macedo Domínguez, director del Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Puente de Ixtla mencionó: "Solicita que le pidamos la población que cuide mucho el agua, ya que como no llovió en estas temporadas, el estiaje va a ser más duro que el año pasado".

Agregó: "Porque al final de cuentas los mantos acuíferos no se recargaron... estamos pidiendo a la población que nos ayude cuidando el agua... entre las medidas se pide a la población que, para no tener desperdicios, revisen los flotadores, las tuberías, las tapas de los tinacos y cisternas, que todo lo arreglen, que no esté en mal estado para evitar desperdicios de agua".

Macedo Domínguez aseguró que están acatando las indicaciones de las autoridades, como no autorizar tomas de agua largas, porque ocasionan fugas, ya que "las mangueras se deterioran, se rompen y seguido tenemos desperdicio de agua y eso se está tratando de evitar, para cuidar el agua y pasar la temporada de estiaje".

Precisó que en Puente de Ixtla se cuenta con seis pozos que están trabajando bien tras las obras de rehabilitación que hicieron: "Al final del día con la rehabilitación se dio un cepillado, se limpiaron las tuberías y está saliendo más agua... eso nos ha permitido tener mejor abasto".