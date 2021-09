Con entusiasmo concluye jornada de vacunación para jóvenes

Concluyó la jornada de aplicación de primeras dosis de la vacuna contra Covid, en los grupos poblacionales de 18 a 29 años.

Los jóvenes mostraron su entusiasmo por estar más protegidos, pero el principal motivo por el que se han vacunado es el proteger a su familia y la gente con la que conviven.

Se habilitaron dos módulos: El salón La Cascada en la colonia Centro de Cuernavaca y el Hospital del ISSSTE.

Sergio Francisco Tinoco, de 20 años, recibió la primera dosis de la vacuna Pfizer, y señaló que sin duda tenía algo de desconfianza por la información que ha circulado en redes sociales, pero ante todo dijo está el tema de prevención y proteger a su familia.

Aún no acude a clases presenciales, y pese que ya inició el proceso de vacunación, no se siente del todo protegido o tranquilo porque no se sabe si el resto de la población se está cuidando o están vacunados.

Carlos Alberto Mendoza, de 26 años, pidió permiso en su trabajo para poder asistir, tomó la decisión de vacunarse por su salud y cuidar a su familia.

En ningún momento ha desconfiado de la vacuna, y para él representan la oportunidad de vida que no tuvieron acceso el año pasado quienes murieron por Covid-19. Lamentó que en las cifras de defunciones se encuentra un familiar.

Debido a que los puntos de aplicación llegaron población mayor de 29 años rezagada en vacunación contra Covid-19, el Ayuntamiento de Emiliano Zapata emitió un comunicado en el cual avisan que podrán vacunarse en una jornada especial que las autoridades federales que están proponiendo para el municipio y más adelante se dará a conocer la fecha.

Este jueves también concluyó la jornada de la aplicación de la primera dosis de la vacuna Pfizer a jóvenes de 18 a 29 años de edad.