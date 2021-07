Comunidades indígenas esperan resolución contra usurpadores

Integrantes de comunidades indígenas siguen a la espera de que los tribunales les den la razón y echen abajo aquellas candidaturas que argumentaron ser o pertenecer a comprar unidades indígenas sin serlo. Saúl Roque Morales del Consejo de Pueblos de Morelos, subrayó que aún confían en que los tribunales calificaran como usurpación estas nominaciones, en caso contrario, si no les dan la razón, no será realidad los derechos de los pueblos en México y en Morelos todavía.

Luego de iniciar acciones legales por medio de impugnaciones en contra de quienes “usurparon” las candidaturas o espacios destinados a integrantes de este sector de la población, “aún estamos a la espera de algunas resoluciones, de hecho, no vamos a dejar de insistir en esta denuncia y fraude que fue orquestado por la mayoría de los partidos políticos o de sus candidatos que manipularon las constancias para hacerse pasar por indígenas u originarios de las comunidades originarias”.

Por lo tanto, advirtió que independientemente que recibieron o vayan a recibir su constancia aquellos que se hicieron pasar por indígenas, los representantes de los pueblos, seguirán haciendo el señalamiento ante la sociedad.

Lo que es lamentable, expresó, Roque Morales es la actuación del Impepac en el tema porque argumentan para excusarse ante la gente que actuaron de buena fe, y no evaluaron los requisitos solo los aceptaron, “entonces decimos para qué sirven los lineamientos y requisitos que deben de cumplir si no los revisan, como pueden constatar que efectivamente son verdaderos indígenas que estas personas están en verdad respaldados por las comunidades, no solo se necesita el acta de nacimiento de las comunidades sino el reconocimiento específico por el trabajo que hayan realizado a favor de estas poblaciones, incluso con documentos que respalden su trabajo, no solo por llevar un documento que diga que son indígenas, y no se toma en cuenta que nunca hayan vivido o desempeñado un cargo o no tienen trabajo en las comunidades”.

Por eso, Roque Morales llama a todo estos como un grupo de “usurpadores” y aun cuando los tribunales en sus distintas instancias no les den la razón, seguirán señalando que esos supuestos representantes populares no tienen el aval de las comunidades, y si no hay una resolución favorable significaría que en México y en Morelos los derechos de los pueblos indígenas siguen sin ser una realidad y menos existen condiciones para reivindicar los derechos de los pueblos originarios.