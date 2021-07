LIV Legislatura dejará temas pendientes a sus sucesores

Este jueves 15 de julio concluyó el tercer y último periodo ordinario de sesiones de la LIV Legislatura morelense, dejando así grandes pendientes, entre ellos iniciativas, algunas impulsadas desde la sociedad civil organizada.

Si bien es “normal” que cada legislatura deje en el tintero algunas iniciativas o dictámenes que por falta de tiempo o acuerdos no pudieron desahogar, en esta ocasión para las y los diputados locales serán, entre otras, tres propuestas para las cuales sus iniciadores han alzado la voz de manera reiterada a fin de que puedan ser concretadas, por lo menos, en un periodo extraordinario de sesiones.

No obstante, el diputado presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos, Héctor Javier García Chávez, confirmó que no están en la agenda legislativa del último mes de gestión, refiriéndose en primer lugar a la municipalización de Alpuyeca como cuarto municipio indígena en el estado.

En entrevista, señaló que si bien han mantenido contacto permanente con los habitantes de dicha comunidad del municipio de Xochitepec, manifestándoles su apoyo incondicional y asegurando reúnen los requisitos necesarios para instituirse como municipio, no cuentan con el tiempo suficiente para darle certeza jurídica al dictamen de creación.

“Lo hemos platicado con representantes y vecinos de la comunidad y ya técnicamente no nos da a nosotros para poder sacarlo en esta legislatura, ya sería casi imposible”.

Reconoció que la pandemia de Covid-19, aunado a algunos desajustes en la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, dieron como resultado que hoy este tema quede en manos de la siguiente legislatura, la cual, aclaró, tendrá un expediente bien armado para que puedan aprobarlo a la brevedad.





Ley de Identidad de Género en la congeladora

En el caso de la Ley de Identidad de Género, que se ha mantenido en la “congeladora legislativa” por cinco años promovida por colectivos y activistas de la diversidad sexual, que permite el cambio de identidad en actas de nacimiento por cuestiones de identidad sexual, señaló que de forma personal esta de acuerdo; sin embargo, no existen los consensos suficientes para transitar.

“Hay algunos grupos y fracciones que no transitarían en este momento con ese planteamiento y no tenemos las condiciones para sacarlos, como la despenalización del aborto, la homologación a la reforma constitucional de revocación de mandato, que es muy importante. Desgraciadamente no es un tema que dejamos vacío, en el tintero, sino son muchos temas y así es el parlamento y es la pluralidad democrática del parlamento lo que hay que tomarla en consideración a efecto de tomar los grandes acuerdos”.

El coordinador de la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) precisó que otro asunto que podría quedar pendiente, es la ampliación presupuestal solicitada por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac); destacó que de manera personal considera importante que el organismo electoral local acceda a mayores recursos económicos de forma permanente, pero no existe certeza de que lo podrán otorgar los actuales diputados.

“Yo estoy de acuerdo pero no todo depende de un diputado o del presidente de la Junta Política y de Gobierno, tiene que haber funcionalidad de las comisiones para sacar algunas cosas”.