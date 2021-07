Colectivo Cuernavaca pide agilizar casos contra Graco Ramírez

Al convocar a la participación a la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de la República, el colectivo Cuernavaca solicitó también que las denuncias en contra del ex gobernador perredista Graco Ramírez se agilicen porque a más de tres años, el ex mandatario sigue impune paseándose por todos lados, aseveró Francisco Radilla.

SEIDO judicializó denuncia

El director de Análisis Estratégico del gobierno estatal, Gerardo Becerra Chávez de Ita, celebró que la SEIDO haya judicializado el expediente que contiene la denuncia por la compra irregular de papelería y servicios por parte de ex funcionarios de casi 400 millones de pesos, que se sumó a otra por eso cinco MDP por la remodelación del Jardín Borda, dijo que aún cuando no se vea hay al menos 3 ex secretarios del gobierno pasado enjuiciados y muchos funcionarios estatales que enfrentan acusaciones, aunque ahora todo depende del Poder Judicial determinar responsabilidades, el gobierno estatal y la fiscalía ya hicieron lo que les corresponde.