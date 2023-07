Centros de arresto en Morelos violan derechos humanos: CDHM

De los 34 municipios de Morelos que fueron evaluados para verificar si sus Centros de Arresto y Retención cumplen en el respeto a las garantías individuales, sólo aprobaron cuatro, el resto tuvo una calificación reprobatoria.

Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), Raúl Israel Hernández Cruz, al presentar los resultados de la Supervisión de Centros de Arresto y Retención (SCAR) 2022 en el Congreso del Estado de Morelos.

El ombudsman comentó que cada año realizan el SCAR con la finalidad de verificar cuáles son las condiciones en las que se encuentran los Centros de Arresto y Retención, cómo es que el personal adscrito realiza los procedimientos administrativos y jurídicos y cuál es el trato que proporcionan a las personas que se encuentran dentro, derivado de la imposición de una multa, infracción administrativa o la posible comisión de un delito.

Los municipios que alcanzaron una calificación aprobatoria fueron:

Totolapan con 7.05

Cuernavaca con 6.79

Yecapixtla con 6.32

Tlalnepantla con 6.13

Los municipios que reprobaron son: Tetecala, Temixco, Mazatepec, Puente de Ixtla, Hueyapan, Cuautla, Jonacatepec, Tepalcingo, Xochitepec, Coatetelco, Axochiapan, Amacuzac, Tetela del Volcán, Atlatlahucan, Tlayacapan, Huitzilac, Tepoztlán, Coatlán del Río, Yautepec, Jiutepec, Tlaltizapán, Ayala, Temoac, Tlaquiltenango, Zacualpan de Amilpas, Ocuituco, Emiliano Zapata, Jojutla, Xoxocotla, Miacatlán, Jantetelco, y Zacatepec.

Los que obtuvieron la más baja calificación son:

Miacatlán con 3.57

Jantetelco con 3.34

Zacatepec con 3.31

En cuanto los resultados de los centros que tiene a su cargo la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, tampoco lograron una calificación aprobatoria. En la zona regional oriente se tuvo 5.43; la zona regional sur poniente 4.16 y la zona metropolitana 3.62.

Hernández Cruz señaló que entre las observaciones a los diez municipios que son: Amacuzac, Coatlán del Río, Cuernavaca, Huitzilac, Jantetelco, Jonacatepec, Miacatlán, Temoac, Tlayacapan y Zacualpan de Amilpas, se encontró que los centros no cuentan con cámaras de videovigilancia; en otros municipios donde sí hay, estas no son funcionales o no se encuentran dentro de las celdas.

Asimismo, no se cuenta con protocolos de actuación para prevenir hechos violentos como:

Homicidios

Actos de tortura o tratos crueles inhumanos o degradantes

Suicidios y otros

Al no existir ningún tipo de manual operativo de actuación, el personal adscrito a los centros carecen de capacitación para atender estos casos, lo que hace evidente la necesidad de implementar medidas para salvaguardar la integridad de las personas detenidas.

Asimismo, la CDHM indicó que la mayoría de los centros no cuentan con las instalaciones que garanticen una estancia digna. En Hueyapan, Huitzilac, Jantetelco, Jonacatepec, Tetecala y Zacualpan de Amilpas, no hay celdas separadas para mujeres y hombres.

En ningún municipio existen celdas para personas no binarias y tampoco existe alguna clasificación para personas que se identifican como integrantes de la comunidad LGBTQ+.

Aunado a lo anterior, algunos de ellos no cuentan con elementos básicos como:

Inodoros en buen estado

Regaderas

Agua potable y corriente

Iluminación natural y artificial

Ventilación

Prestación de servicios médicos de calidad y alimentos

La CDHM recomienda contar con estancias dignas, realizar la separación de celdas en razón de género y tomando en consideración su orientación sexual, garantizando de esa manera un trato digno e igualitario.

También deben tener un área médica que cuente con el material y mobiliario suficiente para cubrir cualquier tipo de atención y/o necesidad, con personal médico permanente que tenga perspectiva de género, así como proporcionar artículos de higiene menstrual.

Tanto el presidente de la CDHM como la diputada presidenta de la Comisión de Seguridad del Congreso Local, Paola Cruz lamentaron la ausencia de los alcaldes de la entidad para conocer los resultados obtenidos durante la presentación de los mismos.