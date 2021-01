Celebran ferias y jaripeos clandestinos en Tlaltizapán

En Tlaltizapán se siguen celebrando fiestas y jaripeos clandestinos, reconoce el Director de Protección Civil, al rechazar que hayan sido autorizados y lamentar que la gente no entienda del riesgo y peligro de contagio que esto representa para la población.

Entrevistado vía telefónica al trascender que en la última semana de diciembre del 2020 y los primeros días del Enero se celebraron, en Temilpa Viejo, la colonia Carlos Pacheco, la cabecera municipal, la colonia Alejandra, Ticumán, entre otras una serie de fiestas y jaripeos, como parte de las celebraciones de fin de año y año nuevo, rechazó que hayan sido autorizadas por el gobierno municipal.

“Son eventos clandestinos ese tipo de fiestas que se han reportado” asegura Johan Carpintero, Director de Protección Civil en Tlaltizapán, quien pese a estar convaleciente con un problema de salud ajeno a la pandemia, mantiene comunicación contante con su equipo de trabajo para mantener los operativos y medidas de prevención de la pandemia.

Aclaró que se han atendido las denuncias que hace la población preocupada por este tipo de fiestas que se celebran tanto en espacios públicos como privados, y pidió la comprensión de la gente, ya que no pueden atender con la inmediatez que lo exigen, ya que se debe atener primero las prioridades como son incendios y los accidentes que también se han incrementado en esta temporada.

Advirtió que en el caso de los jaripeos y fiestas clandestinas, se les notifica y hace hincapié en que se debe suspender ya que Morelos se encuentra en Semáforo Rojo por el repunte de casos de Covid-19, pero no podemos ponernos a pelear, se toma el reporte y se informa a las autoridades estatales que son las facultades para tomar otras medidas de apremio.

El funcionario a cargo de la Protección Civil en Tlaltizapán reveló que se han tenido reuniones con los Ayudantes municipales de las 21 localidades que forman parte de este municipio de Tlaltizapán, quienes forman parte del Comité Municipal de Salud y a quienes se les dio conocer que no sé no habría permisos de eventos sociales, culturales y fiestas populares y familiares, con el objeto de que ellos cuando tengan conocimiento de alguna actividad en su comunidad puedan acudir previamente con las familias a decirles que no hay permisos por todo el riesgo que implica esta pandemia.

Y en lugar de estar reportando que hay una fiesta en tal lugar deben acudir a decirles que no hay permisos, ya que el personal de Protección Civil no se da abasto, ni puede andar corriendo a la gente que se porta mal, por eso se hizo la reunión para pedir que se sumen a implementar las medidas de prevención, antes de que se pida cancelar que a todos les resulta molesto.

Desconoce quienes organizan este tipo de jaripeos: “la mayoría son fiestas familiares, no son las fiestas populares se trata de eventos clandestinos y algunos se niegan a darnos el nombre del titular, y queda claro que se hacen a capricho de las personas que tienen el gusto por estas fiestas en plena contingencia de esta pandemia del Covid-19”.

Pero todas las quejas se atienden en operativos con el apoyo de seguridad pública, y cuando no se llega en tiempo y forma, es porque sin duda se esta atendiendo alguna emergencia, ya sea incendio o accidente automovilístico, por lo que pide el apoyo y comprensión de la ciudadanía.