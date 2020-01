Con las notas musicales de “Las Mañanitas” y “El Rey” se celebró el cumpleaños de Cuauhtémoc Blanco Bravo en el salón Bicentenario de Casa de Gobierno.

Los invitados, sólo secretarios y funcionarios amigos del primer círculo del gobernador.

En redes sociales, las felicitaciones no se hicieron esperar, incluso por parte de la FIFA.

El ex futbolista y ahora gobernador de Morelos agradeció los mensajes y reiteró que la mejor forma de retribuirlo era: “dando lo mejor de mi”.

Celebra Cuauhtémoc Blanco su cumpleaños 47

🐰🇲🇽💚



Cuauhtemoc Blanco turns 4⃣7⃣ today 🎂



Celebrate by reliving his legendary bunny hop at the 1998 #WorldCup 🤩#HBD | @cuauhtemocb10 | @miseleccionmxEN pic.twitter.com/mcjtvF9LoM — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2020 Hoy celebras un año más de vida y yo festejo un año más al lado del mejor compañero de vida.



Te deseo salud, amor, felicidad y que Dios te bendiga en todos los días de tu vida. ¡Roberto y yo te amamos! pic.twitter.com/zP6i7WwbCW — Natalia Rezende Moreira (@NataliaRezendeM) January 17, 2020





Te interesa:

[VIDEO] Crece la comunidad Geek; Del club secreto a la cultura popular

Revisan impacto del Popocatépetl

Anuncian facilidades de pago del refrendo 2020

Cierra otro restaurante en Cuernavaca