Casos de dengue irán al alza: Salud

El titular de la Secretaría de Salud de Morelos, Marco Antonio Cantú Cuevas señaló que en los próximos días podría haber un repunte de casos de dengue por las lluvias que se presentaron en la entidad.

"Nuevamente empezó a llover... entonces eso nos inquieta un poco porque ya teníamos cierto descenso de los casos [de dengue]... ahora tenemos que esperar un pequeño repunte, pero seguramente se estará controlando", explicó el funcionario.

@CantuCuevas señaló que las lluvias que se han presentado en los últimos días podrían detonar un repunte en los casos de dengue, además de un posible incremento de defunciones al tener 22 casos probables que se están estudiando

Cantú Cuevas informó que a pesar de los mil 769 casos que se tienen confirmados de dengue en relación a la semana 38 del panorama epidemiológico federal, se prevén más enfermos para lo que resta del año, incluso más casos para 2024.

En cuanto a los decesos, el secretario expresó que se confirmaron 11 en el estado, sin embargo continúan con el estudio de 22 casos más, los cuales tienen que ser avalados por las autoridades federales para que se puedan sumar a los decesos por dengue u otra enfermedad transmitida por vector.

"El estudio de los casos se hace por el Gobierno federal, ellos son quiénes nos dicen sí fue dengue o no fue, nosotros enviamos las muestras de los positivos y de las defunciones en general", explicó Cantú Cuevas.

Lluvias seguirán presentes

Las lluvias continuarán en la entidad, por lo que se espera un incremento en los criaderos de moscos transmisores de enfermedades. Cantú Cuevas llamó a los ayuntamientos a trabajar de manera coordinada para realizar acciones focalizadas en los lugares donde se detectaron brotes.

Asimismo, dijo que las acciones de prevención de dengue y enfermedades transmitidas por vector como zika y chikungunya se atendieron desde principios de año y fueron apegados a los lineamientos federales.

"Las intervenciones se han hecho conforme marcan los lineamientos federales y por supuesto con las intervenciones que el estado tiene y en los diferentes municipios. Se ha trabajado desde enero en diferentes fases tal y como marca la normativa y los diferentes lineamientos con los presidentes municipales, con directores de salud y con todos los municipios. Hay quienes no se quisieron sumar, eso sí lo tengo que decir, ellos decidieron hacer las acciones por su cuenta y es válido, sin embargo, recordar que esto es un trabajo que tiene que hacerse de manera conjunta, si no no tiene el impacto que debiera", manifestó Cantú Cuevas.