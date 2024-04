Caso Paseo Ribereño: Hay disputa entre Urióstegui y Anticorrupción

El alcalde de Cuernavaca con licencia, José Luis Urióstegui Salgado lamentó que se haya filtrado la información sobre la orden de citación a los presuntos implicados en el caso “Paseo Ribereño”. Incluso, considera que se trata de un tema político-electoral pero esta situación fue inmediatamente desmentida por el Edgar Núñez Urquiza vicefiscal anticorrupción.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

“Lo que me sorprende, más allá de que hayan hecho la solicitud de la judicialización es que la hayan filtrado a medios, viola el debido proceso, se afectan garantías y derechos, además de que obviamente es una cuestión política para afectar el proceso electoral”, manifestó.

Además, acusó que entre los nombres que circulan en la citación está el exalcalde Antonio Villalobos Adán y otros exservidores públicos, contra quienes levantó al menos 30 carpetas de investigación, las cuales no han avanzado.

“Hay más de 30 carpetas (contra la pasada administración) y en contra de quien actúan es de quien se queja”, agregó.

José Luis Urióstegui, alcalde de Cuernavaca, lamentó que se haya filtrado el documento en el cual lo citan a él y otros exfuncionarios a comparecer ante el juez, por lo que no descartó que se trate de una situación política



📹 Enrique Domínguez | El Sol de Cuernavaca pic.twitter.com/Ij6JmVbH34 — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) April 5, 2024

¿Cuál es la opinión de la Fiscalía Anticorrupción?

Por su parte, Edgar Núñez Urquiza, vicefiscal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), negó que el organismo haya filtrado el documento a medios de comunicación.

“Quisiera hacer referencia a que esta Fiscalía Anticorrupción no filtró ningún documento, a mí me sorprendió que estuviera circulando un documento oficial de la Fiscalía”, manifestó.

De igual forma, negó que esto forme parte de un tema electoral para perjudicar la imagen de los mencionados, pues señaló que la FECC tuvo el visto de la Fiscalía General de la República (FGR) para judicializar la investigación, luego de la petición de la regidora Patricia Torres, quien se ostenta como víctima de este hecho.

“No estamos alienados a los tiempos electorales, cualquier servidor público o cualquier persona estamos sujetos a ser llamados, y en cualquier momento tenemos la obligación de acudir ante las autoridades sean tiempos de elecciones o no... Nosotros no tenemos alineaciones partidistas”, externó.

Seguridad Caso del Paseo Ribereño aún espera por audiencia

También aclaró que el cambio de José Luis Urióstegui de víctima a imputado, es por las responsabilidades que ostenta como edil, hoy con licencia para buscar la reelección.

Nuñez Urquiza concluyó al explicar que hasta el momento no existe fecha para realizar la audiencia de formulación de imputación, por lo que, los presuntos implicados no están en riesgo de ser detenidos.

Alejandra Flores se pronuncia sobre Anticorrupción

Quien también se pronunció sobre este caso, fue la aspirante a la alcaldía de Cuernavaca por Morena y “rival” del edil con licencia, Alejandra Flores Espinoza manifestó que será facultad de la Fiscalía Anticorrupción la que determine la responsabilidad o no de los señalados en el escrito.

“Eso es un ejemplo de lo que puede pasar en la calle, donde las víctimas de la corrupción municipal o estatal puede ser cualquier persona”, indicó.

Fue el 7 de junio del año 2022 que tras un recorrido de reapertura del “Paseo Ribereño” que colapsó el puente colgante, lo cual dejó más de 20 personas heridas.