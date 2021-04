Cancelan desfile del 1 de mayo

No habrá desfile del 1 de Mayo en el marco del Día del Trabajo, informó el Secretario General de la CTM en Morelos, Andrés Tufiño Barrera, no obstante, dijo que sí habrá pronunciamiento toda vez que las demandas de los trabajadores siguen siendo las mismas, y que por la pandemia se han agudizado.

Debido a la situación sanitaria, por segundo año consecutivo, las manifestaciones por el Día del Trabajo serán canceladas, pero, a pesar de ello realizará un un pronunciamiento para dejar claro que continúa la defensa de los derechos laborales.

Este uno de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo, día en que era muy común que los sindicatos y organizaciones salieran a las calles a marchar y realizaran pronunciamientos.

Tufiño Barrera dijo que para evitar contagios entre la clase trabajadora, eludirán la realización las movilizaciones este sábado.

“Las demandas son las mismas, esas no cambian, desgraciadamente no se voltea a ver a la clase obrera, nos dan mínimos incrementos que no resuelven el problema, en la mayor parte que tenemos tabuladores arriba de los mínimos, aún así no nos alcanzan los dineros”, señaló.

No obstante, reconoció que la situación se está complicado aún más, toda vez, que el costo de los productos de la canasta básica, año con año incrementan sus costos, por lo que a pesar de que ha habido incremento al salario de los trabajadores, el poder adquisitivo de los mismos, cada vez es menor.

El líder sindical dijo que sí se han realizado contratos colectivos, así como también se han incrementado los salarios, pero, lamentablemente, esto sigue siendo insuficiente, por lo que solo están sobreviviendo.

“Con la pandemia los golpes económicos que ha sufrido la industria y la poca producción, ha hecho que sea difícil continuar avanzando en el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, por lo que no se vislumbra un crecimiento económico en lo inmediato”.