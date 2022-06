Cabildo podría modificar reglamento vehicular de Cuernavaca

Ante algunas fallas humanas y de sistema que han presentado las terminales de cobro de las multas electrónicas, el regidor Jesús Rosales Puebla, encargado de la Comisión de Seguridad, mencionó que se propuso en cabildo la modificación al reglamento vehicular municipal para que los agentes comprendan mejor las modalidades que tienen las infracciones, como la emisión de la misma y el pago inmediato con la terminal.

Rosales Puebla señaló que en la administración de José Luis Urióstegui Salgado se ha buscado la implementación de nuevas tecnologías para la parte administrativa, por lo que desde la comisión del regidor se dedujo que faltaba una certeza que diera legalidad a la nueva modalidad, por lo que entre sus propuestas está presentar las modificaciones al reglamento de tránsito y vialidad, el cual buscará que sea más claro y preciso.

La Comisión de Seguridad recibió cerca de ocho quejas en las cuales señalaban que las multas no eran claras, pues el monto a cobrar no coincidía o no era el correcto, así como que en las multas no se referían los artículos de la ley en los cuales se estaba cometiendo la falta.

El regidor señaló que en la reforma incluiría que se conserven las papeletas puesto que los tickets se deben emitir únicamente cuando se realiza el pago inmediato para salvaguardar el derecho de la persona infraccionada.

Entre las modificaciones que tendrá el Reglamento de Tránsito y Vialidad de Cuernavaca se encuentran:

Qué las actas sean impresas y tendrán que ser llenadas a mano o con el formato electrónico que será levantado por la herramienta tecnológica, cabe mencionar que ambos formatos deben de tener un folio. Los policías no podrán recibir pagos en efectivo de las multas por las infracciones cometidas, faltar a este punto podrá ser motivo para que los agentes sean acreedores a una sanción por parte de la autoridad competente. Los agentes tendrán que hacer del conocimiento a los conductores infraccionados que pueden pagar su multa en el momento únicamente con tarjeta de crédito o débito, no hay otra forma de pago para hacerlo al momento.

Cabe mencionar que estas reformas al Reglamento de Tránsito y Vialidad todavía no están aprobadas, por lo que se encuentran en espera.