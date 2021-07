Busca el estado volver a ser líder en desarrollo

De forma gradual, alarmante y triste a la vez, el estado de Morelos ha dejado de ser líder en varios rubros, independientemente del protagonismo perdido, los beneficios, el desarrollo económico y su liderazgo en producción de semillas como el arroz y en caña para el azúcar, hoy queda muy poco o nada. Pero, ¿en qué momento llegó el estancamiento? Para la autoridad, el trabajo se está haciendo, pero son otros los factores que han propiciado este atraso, incluida la más reciente la pandemia. Para otros, la realidad es que han sido las administraciones y específicamente la actual que al no conocer la entidad han dejado relegados muchos de estos puntos y sectores que eran hasta hace poco punta de lanza incluso a nivel nacional e internacional.

Para el expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Morelos y además comentarista en materia de empresas, Jorge Matar Vargas, aseveró que el panorama en Morelos es desafortunadamente desalentador. Después de ser líder en materia de investigación científica, tecnología, derechos humanos de avanzada y de producción agrícola, hoy solo queda el recuerdo. Todo por la falta de apoyo institucional y seguimiento profesional a proyectos y programas exitosos y rentables, falta de visión en el mediano y largo plazo, falta de una planeación estratégica para fomentar e impulsar las actividades primarias, entre muchas otras cosas.

Por si fuera poco, es evidente que los actuales responsables en las dependencias estatales e incluso federales, no conocen la verdadera vocación del estado.

Pero además de señalar negativos, Jorge Matar puntualizó que lograr recuperar los más de 18 mil empleos que se tenían como estado antes de la pandemia, se puede hacer, pero "solo mediante estrategias basadas en nuestros principales atributos; hemos perdido el atractivo para invertir por la falta de conocimiento y gestión con los municipios para detonar sus economías, la mejora regulatoria no existe como verdadera herramienta de impulso".

Junto a todo esto, se requiere recuperar los liderazgos, es un acto de ser proactivos e incluyentes, reconocer las deficiencias e identificar el deber ser; en el corto plazo apertura para escuchar e incluir a estos grupos líderes en conocimiento por parte del gobierno, solo así se puede lograr motivar la participación, de otra forma, "estamos condenados a mantenernos en los últimos lugares como estado, y nuestra nula aportación al PIB Nacional provocará que nos sigan viendo como un estado improductivo y problemático".

Aunque hay preocupación porque en el corto plazo con las actuales autoridades, tristemente no se podrá, porque hay inseguridad, una auténtica falta de estrategia para atraer inversión e insensibilidad para generar condiciones para que los MiPyMes puedan generar negocio (cadenas de valor, autoconsumo y capitalización), es decir, todo parece indicar que difícilmente se podrá estar en condiciones competitivas aceptables en lo inmediato. "Al no ser competitivo hacia afuera (Morelos), reduces tus posibilidades de ser exitoso".

La falta de liderazgo, y el interés individual antes que el colectivo, ha propiciado que el estado de Morelos, se ubique hoy como una de las entidades con mayor atraso, confió el senador Angel García Yáñez, y es que el hecho de que un representante popular que recibió el respaldo de los morelenses para que asuma la administración, y no haga nada a favor de ellos, propicia que todo se venga abajo.

En lugar de generar beneficios para el colectivo, hacen mal uso de esa oportunidad que les dio la gente y solamente obtienen beneficios personales y familiares, pero esa falta de liderazgo es lo que trae como consecuencia que al no tener la capacidad, la entidad en general salga perjudicada.

Sobre si hay posibilidades de volver a alcanzar ese nivel de protagonismo de avance en materia económica y de producción agrícola, el senador morelense, se muestra pesimista, porque todo comienza por la inversión económica y las actuales autoridades no parecen tener mucho interés en ello. "Debe haber una voluntad de las autoridades en los diferentes niveles y sobre todo, interés en invertir en todos los rubros, como el arroz que luego de ser el mejor del mundo, ha ido decayendo por elementos como la falta de agua para su riego, la venta de tierras para construir casas de los productores por la falta de apoyos, y sobre todo el desinterés de los titulares de las dependencias". Aunque en este momento parece imposible que se puedan dar pasos hacia adelante.

En este tema, cuyo debate debe ser más profundo, para el presidente del Colegio de Abogados del estado de Morelos, Enrique Paredes Sotelo, el haber perdido esos liderazgos sin duda corresponde de manera total a las autoridades estatales en turno, si bien la entidad era conocida por albergar a varios institutos de investigación científica, no ha pasado de eso, algunos incluso probablemente ya no existen. Es decir el que hubieran estado asentados en el territorio estatal de poco sirvió, y no ha sido útil que gradualmente las autoridades dejaran de buscar alguna forma de ayuda de parte de estos.

Sin embargo, en lugar de afianzar una relación, las autoridades estatales, acotó, se fueron alejando más de ellas, y ninguna como la actual ha sido tan evidente este alejamiento, sobre todo porque carecen hoy como nunca, de capacidad intelectual para allegarse de convenios de colaboración con instituciones importantes, "y sí ha tenido poco beneficio para Morelos, el que estos institutos se encuentren aquí, sumado a la falta de apoyo del gobierno estatal para que en cuestión tecnológica Morelos pueda estar a la vanguardia, gradualmente ha llegado un desencanto para trabajar por la entidad".

Hoy, agregó, los programas de este gobierno son muy pocos para trabajar en la recuperación de esos liderazgos que distinguían al estado hace tan solo dos décadas atrás.

En este sentido, para el dirigente del Barzón Morelos, David Padilla Marín, la situación de abandono a rubros que colocaban a Morelos en la competencia mundial sobre todo en producción agrícola, sin duda se ha venido agravar con la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, haciendo que en Morelos la situación se torne imparable. Aunque hay omisiones, no son nuevas, comenzaron en la pasada administración de Graco Ramírez por medio de GXG, para acabar con los liderazgos que había en Morelos.

Morelos hoy ha tocado fondo en una espiral de degradación y abandono desde 1997, las autoridades subsecuentes nada pudieron hacer o porque no quisieron o no asumirían el reto, afirmó, Francisco Moreno exdiputado local y federal, pero lo peor ha sido el desinterés colectivo al momento de elegir a quienes serán las autoridades responsables.

"Desafortunadamente Morelos se convierte en cada periodo de campañas en un mercado de vendimias en donde a los militantes de todos los partidos, se venden en la mañana por unos pesos y en la tarde por unos centavos. No obstante que Morelos cuenta con centros de investigación, desafortunadamente estos no se involucran en la vida del estado. Hay un gobernador que es una buena persona y que fue un extraordinario jugador de futbol. Lo que vemos hoy en Morelos es que no hay un desarrollo integral y una planeación, en los pasados tres años no hubo una sola obra importante a nivel estatal ni una solo en el ámbito municipal".

El hoy académico de la UNAM, subrayó que el estancamiento de Morelos es evidente y notorio, solo basta ir a otras entidades vecinas y se notará la diferencia, pero esto parte de que hay una entrega total del estado a los grupos criminales, ante esto se pierde el interés de invertir en un estado donde no hay garantías ni seguridad.

Hoy predominan las excusas en lugar de soluciones y proyectos favorables, afirmó, Francisco Moreno, pero el abandono está en todos lados, los municipios no tienen desarrollo, las zonas metropolitanas no existen, los parques nacionales están invadidos por la delincuencia, y en lugares donde se supone existen áreas de recreación los malhechores acechan, en resumen expuso, "la goleada nos la están dando y nadie hace nada, mientras otros estados se están desarrollando".

Ante este cúmulo de expresiones, la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, Cecilia González, expuso que si se está trabajando en todos estos rubros p, que hace tres años estaban en completo abandono y mientras en el primer año se pudo iniciar los primeros pasos, llegó la pandemia y dio al traste con todo. Eso significó un atraso de varios años nuevamente y se requiere hoy mucho trabajo.

En el caso de los centros científicos, dijo, todos funcionaban con recursos federales, y al quedar cancelados los fide picotazos en el gobierno federal, ya no hubo nada que hacer.

"Hoy estando trabajando justamente, en enfocarnos en lo que era el PEI, e íbamos a presentar desde el año pasado un programa morelense para estimular la innovación en la industria, recordemos que innovar implica llevar al comercio un invento, nosotros teníamos preparado todo esto pero llegó la pandemia, por lo que tenemos que suspenderlo y presentamos otros programas para que participarán a centros de investigación pero orientados a la pandemia y hoy se eso retomando esto, incluso hay una propuesta de un centro de investigación para venir a generar innovaciones".

Cecilia Rodríguez, comentó que hoy se busca encaminar este tipo de proyectos para hacia "una comercialización de la ciencia, y aunque a muchos no les parezca hoy se requiere generar modelos de negocio para transferir tecnología y hacer de Morelos un lugar en donde lo que se comercializa la trasferencia de la tecnología".

Para eso se requiere la presencia de bases tecnológica, modelos para comercializar intangibles, patentes, modelos de utilidad, entre otras cosas.

Y no es que Morelos vaya a concentrar sus esfuerzos en este rubro, se trabaja en ello, pero sin descuidar lo otro que con Sedagro y Turismo se trabaja de manera coordinando, pero en estos elementos de pérdida de protagonismo también intervienen otros factores como la venta de tierras que provocan que gradualmente se vayan terminando los campos de cultivo.

"Hay productos icónicos de Morelos -arroz, caña- y como tal se está tratando de impulsar y se trabaja con los productores. Hay mucho interés del gobierno de Morelos en el tema agropecuario, agroindustrial, base tecnológica, porque unos no están peleados con otros al contrario, se complementan bien, y tuvimos un revés muy fuerte llamado pandemia que nos vimos en la necesidad de suspender muchas cuestiones y no hemos avalando pero los estamos retomando y así poder recuperar con acciones y políticas públicas. No los dejamos, y se están retomando".