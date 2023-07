Burócratas inconformes con el aumento salarial de 8%

Trabajadores sindicalizados del Gobierno del Estado se dijeron inconformes con el aumento del 8 por ciento que consiguieron directo a sus salarios pues exigían un 13.5 por ciento. Así lo externó Santiago Enrique Muñoz Nava, secretario general del sindicato de trabajadores al servicio del Ejecutivo Estatal.

“No, desde luego que no (estamos satisfechos) tú sabes que no hay dinero que alcance, pero es lo que se negoció con la administración central dadas las circunstancias que guardan las nuevas posibilidades del presupuesto el día de hoy”, afirmó el líder sindical en entrevista para El Sol de Cuernavaca.

Muñoz Nava indicó que tras las negociaciones con la Secretaría de Administración lograron un aumento del 4 por ciento directo al salario y cien pesos de cada concepto nominal, lo cual ayuda para renta, transporte y bienestar social, para cerca de mil 200 colaboradores del ejecutivo estatal.

Sin embargo, esto no es suficiente pues las y los colaboradores buscan un incremento acorde a la situación de la inflación, para hacer frente a la escalada de precios.

“Nosotros queríamos solventar de alguna manera la medida inflacionaria que se mantuvo para este año, nosotros pretendíamos un 13.5 por ciento, pero con estos aumentos que se dieron se obtuvo un promedio de más o menos el 8 por ciento”, agregó.

Esta situación llevó a que incluso un grupo de trabajadores protestaron de manera pacífica en la explanada de la Plaza de Armas “Emiliano Zapata Salazar” el pasado 19 de mayo, para exigir la aprobación del 13.5 por ciento.

Por el momento, continuarán con las negociaciones para cumplir con el movimiento escalafonario...

“Se sigue trabajando por la base trabajadora, se sigue esforzando y seguiremos adelante con el movimiento escalafonario también próximamente y estamos ya en negociaciones con la admiración central y los diferentes entes gubernamentales”, finalizó Santiago Enrique Muñoz.







