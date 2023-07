Movilidad deja de pagar a pensionados, culpa a diputados

El pago para los pensionados de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) fue suspendido, ante ello la dependencia del Gobierno estatal asegura que se debe a la controversia que se interpuso sobre la ampliación presupuestal y advirtieron a los afectados que cuando se resuelva el proceso legal les podrán pagar retroactivo el tiempo que no cobren.

Los afectados, se mostraron sorprendidos por esta indisposición, ya que el recurso legal de la controversia se interpuso desde diciembre de 2022 y no les habían dejado de pagar hasta este mes de julio: "Me habían estado depositando la pensión, pero este mes no llega el depósito y llamé a la oficina y el arquitecto José Mariaca, encargado de despacho, me dijo que debido a que los diputados no aprobaron la ampliación presupuestal no pueden hacer el depósito de la misma, porque los diputados los acusarían de desvío de recursos", indicó uno de los pensionados que prefirió el anonimato.

Se trata de los pensionados de la oficina del Organismo Descentralizado de Carreteras de Cuota que está sectorizada a la SMyT.

El denunciante dijo que José Mariaca los citó para explicarles personalmente que el Congreso no aprueba la ampliación presupuestal que la SMyT está solicitando para la compra de materiales, por lo cual no pueden disponer de recursos.

"Sí tenemos el recurso, pero no les podemos depositar porque nos acusan de desvío de recursos y solo se puede resolver hasta que se resuelva lo de la controversia del ejecutivo con el legislativo y no se ha resuelto, eso es lo que nos insistieron", indicó el quejoso.

Ante la situación que considera puede alargarse otros meses, los afectados decidieron denunciar de forma anónima, ya que consideran que los recursos para el pago de las pensiones deben estar garantizados.