Burócratas de Cuernavaca tendrán acceso al Instituto de Crédito

El Ayuntamiento de Cuernavaca firmará un convenio con el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM) con el que se buscará cubrir a mensualidades el adeudo de aproximadamente 23 millones de pesos que se tiene; para ello, el Municipio deberá pagar 3.5 millones al Instituto en una primera etapa, y posteriormente deberá cubrir una cuota de 500 mil pesos mensuales.

De ser oportuno y puntual el pago, habría oportunidad de que los intereses que se generaron en la condena judicial sean objeto de quita; es decir la petición formal del deudor al acreedor para que la deuda sea rebajada.

Al respecto, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, dijo que a partir del próximo lunes 11 de julio los trabajadores sindicalizados y gran parte de los elementos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC) podrán tener derecho a préstamos quirografarios, es decir, préstamos a corto plazo.

El convenio no se pudo consolidar durante 10 años debido a que el Ayuntamiento no cumplía con sus obligaciones patronales desde la administración de Manuel Martínez Garrigós; es decir, que pese a que los empleados cumplían con el pago, el Municipio no los hacía llegar al Instituto.

Asimismo, el edil dijo que a pesar de los planes de austeridad en la administración, se tendrán que generar recursos propios para que la deuda con el ICTSGEM no siga creciendo, e ir al corriente en pagos, "debemos buscar más ingresos y cumplir con las obligaciones", explicó.

