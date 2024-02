Bomberos Tehuixtla: Sin presupuesto para traer un camión donado

Por la falta de presupuesto, los Bomberos Voluntarios de Tehuixtla aún no tienen la oportunidad de ir por el camión que les donaron en Texas, informó Víctor Toledo Millán quien agregó faltan 60 mil pesos para cubrir los gastos del traslado.

"Estamos por pasarlo de Texas a Ciudad Acuña, nos falta dinero todavía para hacer eso que representan 20 mil pesos para hacer el paso, la verdad es que a la mera hora subieron los impuestos que eran 45 mil y ahora son 67 mil pesos para poder pasarlo ya legalizado, con todos los trámites. Pero además cuando ya lo tengan en la frontera se van a requerir 40 mil pesos más", informó Toledo Millán.

Y agregó: "Ya nos tardamos porque buscamos el recurso, porque vamos acumulando y de pronto se nos descompone la unidad de rescate y tomamos de ahí o tenemos que cubrir otras necesidades y no hay más que tomar de los donativos, ya que no contamos con un presupuesto para operar".

Toledo Millán reconoció que van a tener que seguir colectando fondos: "Ya no queremos estar pidiendo en la calle, pero no nos queda otra opción. Hemos invitado a otras empresas a pagar para ir sumando a este proyecto... pero seguimos igual, hay empresas que no quieren participar".

Local Bomberos de Tehuixtla requieren 43 mil pesos para traer camión desde Texas

El representante de los Bomberos Voluntarios de Tehuixtla aseguró que no están dispuestos a renunciar al beneficio que representa la donación de un camión de bomberos.

Con las colectas esperan recaudar los fondos necesarios para trasladar el equipo de rescate hidráulico, donación que se hizo desde la ciudad de Arlington, Texas en los Estados Unidos.

Para que el camión de bomberos llegue a Morelos necesitan pagar impuestos aduanales como pedimento, legalización, honorarios del agente aduanal y honorarios de quién maneja el camión desde Texas hasta ciudad Acuña y de quién trae el camión en plataforma desde la ciudad de Acuña hasta Tehuixtla, Morelos.