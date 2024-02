Bases de Morena se pronuncian contra 'personajes impresentables'

Integrantes de las Bases de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se pronunciaron en contra de la designación de quienes consideran ”personajes impresentables” , que dañan lo que han construido y representan todo aquello contra lo que han luchado.





En conferencia de prensa y previo a la visita a Cuernavaca del presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que por décadas se ha venido trabajando en la construcción de la cuarta transformación, por lo que creen que solo organizados y en unidad podrá trascender trascender y cristalizarse en los rincones del estado “donde aún persiste usos y costumbres de la vieja política, donde se echa mano de personajes aviesos que buscan acomodarse en los puestos de representación popular sin que las necesidades de la ciudadanía sea su prioridad”.





Indicaron que Morena son las bases y la militancia, por lo que no están dispuestos a ser ignorados, ni tolerar imposiciones de “personajes imprecentables” que consideran dañan lo que han construido y que representan todo aquello contra lo que han luchado.





“Sabemos que al estar el presidente Andrés Manuel López Obrador aún en el gobierno, con las obras y los programas sociales en marcha y que la candidatura de una mujer valiosa y valiente como la doctora Claudia Sheinbaum hacen de Morena una marca ganadora, a la que millones de personas se han sumado y en reciprocidad imprimen esa fuerza con sus votos y su participación en los eventos”, expresaron.





Por lo que exigen que los mejores perfiles de mujeres y hombres, con trayectoria en la izquierda los representen y gobiernen, y que además que apuntalen y sostengan el segundo piso de la transformación con fuerza moral, honestidad y ética política.





Señalaron que algunos personajes que ahora buscan una candidatura en Morena, provienen de otros partidos y se han desempeñado en anteriores gestiones de manera deshonesta y como caciques.





No mencionaron nombres de los personajes que consideran no deberían pstulalarlos en Morena, sin embargo, se distribuyeron fotografías del ex diputado local Javier Bolaños Aguilar y en algún cartel se hacía referencia á quien se postulara en la primera fórmula al senador Víctor Mercado.





En días pasados, ex consejeros y fundadores de Morena llamaron a seguir el Plan C,que consiste en apoyar todas las candidaturas, sin importar quien se haya postulado, y así demostrar que Morelos es un estado obradorista.





Recientemente el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo declaró que por “oportunistas” Morena podría perder varios espacios en las presidencias municipales en las elecciones del 2 de junio, por lo que insistió en la importancia de elegir conscientemente a los candidatos





Además, el mandatario estatal aseguró que los actuales alcalde de Morena y aspirantes a diputados locales han expresado su descontento con la dinámica interna del partido, y que consideran que se les está negando la oportunidad de participar en el proceso electoral.