Cuauhtémoc Blanco sueña con ser director técnico del América

Aunque en el pasado llegó a considerar postularse para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo admitió que no sabe qué hará después de concluir su mandato. No obstante, el exfutbolista dijo que sueña con ser director técnico del América y de la Selección Mexicana.

Tras la entrega de la rehabilitación de la cancha de Fútbol 7 del poblado de Leandro Valle, en el municipio de Jonacatepec, este 7 de febrero, el titular del Ejecutivo estatal reconoció que no sabe qué hará después de concluir su periodo como gobernador. En caso de elegir el deporte y aspirar a la dirección técnica del América, el equipo que lo vio crecer como futbolista, o de la Selección Mexicana, podría vivir una temporada en Europa:

“Siempre lo he dicho: me encantaría dirigir algún día al América o a la Selección Mexicana, pero me encantaría también irme a lo mejor un mes o mes y medio a ver partidos y entrenamientos en Europa, que es donde se aprende”, dijo.

En el pasado, el americanista reconoció aspirar a la presidencia de la República, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México e incluso a una alcaldía en la capital del país, objetivos que hoy parecen distantes en su carrera política:

“Ahorita se está chambeando. El viernes se van a entregar tres canchas de fútbol rápido en la Barona, en Cuernavaca. Todavía no sé qué voy a hacer, pero más adelante ustedes lo sabrán”, reiteró.

Rechaza desvío de recursos

Ante las acusaciones de la senadora Lucía Meza Guzmán, quien afirmó que el gobernador habría desviado más de tres mil 194 millones de pesos del erario público, con base en la fiscalización de las cuentas públicas realizada por la Auditoría Superior de la Federación, en el periodo de 2019 a 2022.

Blanco Bravo rechazó haber desfalcado recursos públicos y, en cambio, consideró necesario fiscalizar los recursos usados por la senadora en su campaña como precandidata a la gubernatura por el Frente Amplio en Morelos:

“Yo le preguntaría de dónde saca dinero para hacer tanta publicidad, pero habrá que rendir cuentas y ojalá se haga una investigación de dónde saca todo ese dinero con el que está haciendo su campaña. No le voy a dar importancia”, dijo.

Mientras que la senadora afirmó que el recurso pudo ser utilizado en centros de salud de zonas marginadas, escuelas o policías y patrullas, el gobernador insistió en que han sido destinados a las dependencias estatales:

“Se reparte en varias dependencias, es un error lo que dice”, expresó.