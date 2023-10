Bacteria en arroz morelense afecta al 5% de producción

Especialistas del Campo Experimental del INIFAP en Zacatepec ya investigan la enfermedad que afecta hasta el cinco por ciento de producción de arroz en Morelos; la bacteria es conocida como “tizón”, “tizón de la panícula”, “manchado del grano”, “falso carbón” y provoca que la planta se seque y adquiera un color verde o negro, además de dejarla sin granos.

La presencia de esta enfermedad se debe a la calidad de la semilla, y puede reducir la producción hasta un 10 por ciento, según informó Julián Pérez Mangas, fitopatólogo.

“El arroz que se está sembrando no es una semilla certificada, los productores no están comprando la semilla directamente en los molinos o ellos mismos apartan semilla de la que cosechan y la misma que está contaminada la vuelven a sembrar, eso es propagarla, es permitir al patógeno que se establezca para siempre y en lugar de incrementar la producción la disminuye”, explicó.

Las consecuencias pueden ser graves, ya que la enfermedad seguirá activa. “va a llegar el momento en que las pérdidas sean mayores y va a ser mucho más difícil poder solucionar el problema, por eso lo más adecuado es prevenir evitar que ese problema exceda y que no cause pérdidas superiores al cinco por ciento que se registran actualmente”.

La plaga daña el arroz en dos etapas, en la etapa de plántula y en la etapa de madurez.

“No tenemos daños que sean significativos en plántula, pero sí tenemos el problema ya en el estado adulto, cuando ya salió la panoja, cuando ya se formó el grano es cuando ahí se ve realmente la cantidad de granos que no llenaron y esos son pérdidas ese saneamiento es ocasionado aparentemente por el problema bacteriano” la panoja no llena, no tiene grano y esas son pérdidas", contó el investigador.

Para atender el problema, van a hacer la evaluación de 230 variedades de arroz en todo el país, para conocer cuáles son más resistentes y cuáles pueden enfermar más fácil para combatir la bacteria.