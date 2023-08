Crean sake con arroz cuautlense

Lo que hace seis años nació como una idea, hoy es una realidad en Cuautla, primer municipio en el estado en producir el arroz japónico que se utiliza para la elaboración de sake, una bebida alcohólica muy popular en Japón que se obtiene de la fermentación del grano del cereal. En el país nipón esta bebida tiene incluso un significado espiritual.

Actualmente, con el arroz de la Heroica se producen más de 500 mil botellas al año que se exportan a distintos países y a otros estados de la República.

José Candanosa Figueroa, presidente de la Sociedad de Producción Rural de Arroceros Plan de Ayala, en Cuautla, asegura que hace seis años se introdujo la producción de arroz japónico en Morelos, y al observar los buenos resultados, se tuvo la idea de producir sake.

“Se creó un plan de negocios en Cuautla para comenzar a producir sake; se contrató a gente especialista en el tema, en la producción de arroz japónico, se hicieron estudios de mercado y a prueba y error se logró producir sake y conformar una empresa debidamente estructurada”, señaló.

El estado produce el arroz japónico que posteriormente es enviado ya fermentado a Sinaloa, lugar donde se termina de procesar la bebida.

Actualmente, en Morelos siembran 100 hectáreas de arroz japónico, principalmente en Cuautla, Ayala, Coatlán del Río y Emiliano Zapata; esta variedad del grano también se trabaja en Guerrero, Oaxaca y Estado de México.

De acuerdo con Candanosa Figueroa, al principio del proyecto se producían únicamente cinco botellas al mes, con el paso del tiempo trabajaron con algunos métodos de negocios para incrementar la producción a 100 botellas de sake y a la fecha producir más de 500 mil botellas al año de Nami Sake.

La bebida se exporta a países como Estados Unidos y Canadá, incluso están por ingresar al mercado europeo.

En México estas bebidas se venden en tiendas como Liverpool o Palacio de Hierro y también en Mercado Libre.

“Cuando inició el proyecto mucha gente nos dijo que lo dejáramos, que todo iba a fracasar, que invirtiéramos en otra cosa; que la gente en México no consume sake, pero nosotros no creímos en eso y persistimos. Sabíamos que no iba a ser rápido, pero confiamos en la calidad del producto y en que, así como hay gente que toma bebidas baratas hay gente que toma bebidas más caras y fue en ese nicho donde nos enfocamos para poder vender nuestras botellas, ahora tenemos más oportunidades de venta y no sólo eso, también generamos empleos y eso es un beneficio social, cuando haces algo y beneficias a la sociedad la vida lo regresa y casi siempre los proyectos tienen éxito”, precisó.

Gudelia Servín | El Sol de Cuautla

Los precios dependen del tamaño y el nivel de alcohol que tengan; la botella más económica tiene un valor de 600 pesos y la más cara, de dos mil 500 pesos. También se puede vender a través de garrafas o en presentaciones más grandes.

Actualmente para producir una hectárea de arroz japónico se invierte poco más de 100 mil pesos, mientras que para producir una hectárea de arroz Morelos se necesita una inversión promedio de 50 mil pesos y se vende en un promedio de siete pesos el kilo mientras que el arroz japónico ronda los 40 a 48 pesos por kilo.

El presidente de la Sociedad de Producción Rural Arroceros Plan de Ayala en Cuautla llamó a la población del estado a consumir Nami Sake, un producto que se creó en la entidad y con lo que pueden ayudar a que los proyectos de la gente local prosperen y que la economía crezca en la entidad.

¿Pero, cuál es el proceso?

Una vez que los productores cosechan la semilla, trabajan con ciertos microorganismos de arroz. Posteriormente los dejan secar por completo, le quitan la cáscara al grado de lograr un germen de arroz para después colocarlo en tinas y así lograr su fermentación. Para acelerar el proceso le dan baños de vapor de agua ultrapasteurizada para una vez fermentado enviarlo a Sonora, donde se concluye con el proceso de producción y envasado.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Únete a nuestro canal de YouTube