Ayuntamientos deben hacer cumplir la ley antitabaco

Los Ayuntamientos tendrán que velar para que se cumpla con la Ley para la Protección Frente al Consumo de Tabaco en Morelos, señaló la legisladora local Andrea Gordillo Vega.

La ley tiene por objetivo que los fumadores no arrojen en la vía pública los residuos del tabaco, ya que contienen altos índices de sustancias contaminantes, recordó.

El primero de febrero en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entraron en vigor las propuestas de reforma que la integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional (PAN) hiciera, para que dicha Ley vaya más allá del ámbito competencial de la protección de la salud pública y se incorporen preceptos de protección ambiental, a fin de mantener una relación de bienestar con la naturaleza y, al mismo tiempo, preservar los ecosistemas.

La diputada Andrea Gordillo señaló que previamente a su entrada en vigor se hicieron mesas de diálogo con autoridades de los municipios, y próximamente los convocarán para recordarles son responsables de que se cumpla con esta ley.

“Una colilla cigarro contamina muchísimo, y hoy en Morelos estamos poniendo el ejemplo de que, si puede vigilar desde el municipio para que la gente se empiece a concientizar, y hay que socializar esta iniciativa para que la gente que fuma sepa que debe de tirar su colilla de cigarro en un contenedor”, dijo.

Explicó que la anterior redacción de la ley que protege a la población morelense frente al humo del tabaco no existían consideraciones ecológicas, así que es de suma importancia empezar a legislar en la materia, por eso una de las propuestas de esta iniciativa fue modificar el nombre de la ley para que se convierta en una norma que no solo salvaguarde la salud pública si no también el cuidado ambiental.

Con esta nueva ley desde el ámbito municipal se tendrá que garantizar la gestión adecuada de estos residuos, fomentando en la sociedad morelense su correcta disposición, así como la debida recolección, reciclaje y uso de dichos componentes en favor del medio ambiente y el entorno urbano.

En ese mismo sentido, queda prohibido tirar las colillas y residuos de productos de tabaco en la vía pública, arroyos vehiculares, alcantarillas, parques, jardines o cualquier espacio público o privado.