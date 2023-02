Ayuntamiento se deslinda del Palenque Cuernavaca

Luego de que en redes sociales circulara el cartel del posible palenque para la Feria de la Flor 2023 en Cuernavaca, el alcalde municipal, José Luis Urióstegui Salgado mencionó que aún no tienen una solicitud para que éste se lleve a cabo.

"No es Cuernavaca quién lo está organizando, son particulares y están sujetos a las reglas de Protección Civil de seguridad, para poder llevar a cabo eventos artísticos, sí se cumple todo eso, nosotros daremos permisos", explicó Urióstegui Salgado.

Reiteró que el municipio no lo organizará, y con ello tampoco habrá peleas de gallos, o cualquier otra actividad que pueda incitar a la violencia.

El edil señaló que los organizadores no realizaron una solicitud formal al Ayuntamiento, por lo que los artistas mencionados en el cartel del palenque aún no estarían confirmados e incluso, no se sabe de la veracidad del mismo.

“No tenemos una solicitud formal, cuando la tengamos, sabremos quién está organizando y determinaremos si pueden ser susceptibles de autorización o no”, explicó el munícipe.

La Feria de la Flor 2023 no incluirá venta de bebidas alcohólicas y se buscará un ambiente 100 por ciento familiar, se espera la asistencia de más de 50 mil personas durante el evento; la Feria se llevará a cabo del 31 de marzo al 09 de abril, esto fue informado por el secretario de Turismo y Desarrollo Económico, Humberto Paladino Valdovinos.







