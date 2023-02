Ya tiene fecha la Feria de la Flor 2023, no habrá alcohol ni palenque

Durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Consultivo de Turismo (COCTUR), se hizo la presentación de la Feria de la Flor 2023, la cual no incluirá venta de bebidas alcohólicas, ni peleas de gallos como en ediciones anteriores.

En esta ocasión, se celebrará del 31 de marzo al 09 de abril, según la información del secretario de Turismo y Desarrollo Económico, Humberto Paladino Valdovinos.

“Se realizará en un ambiente 100 por ciento familiar… Estamos proponiendo que podría arrancar el 31 de marzo al 09 de abril, son 10 días en San Diego, igual que el año pasado, la feria será ya institucionalizada como uno de los atractivos importantes”, explicó.

El representante de la Asociación de Discotecas y Centros de Espectáculos (Adice), Humberto Arriaga Cardoza, también externó que no están permitidas las peleas de gallos, pues dicha práctica trae inconvenientes a los asistentes y expositores.

“La ciudad no necesita actividades que exalten a la gente, van a perder dinero y eso trae consecuencias”, mencionó.

Sobre el tema, el presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado mencionó que la Feria no tendrá nada que ver con peleas de animales, no solo por el maltrato sino también, por la parte de la exaltación, “el ayuntamiento no aprobará de ninguna manera un evento de pelea de gallos ni alguna otra similar”, puntualizó.

El comité de organización está trabajando en rehabilitar las calles aledañas al predio donde se instalará la Feria, así como, esperan superar la visita de más de 50 mil asistentes que tuvo en 2022.

Asimismo, la Feria ya cuenta con diversos patrocinadores para una mejor organización, pues en 2022 solo se tuvo tres semanas para organizarla.







