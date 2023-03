Ayuntamiento de Jojutla reconoce a mujeres destacadas de Morelos

El Ayuntamiento de Jojutla, presidido por Juan Ángel Flores Bustamante, entregó reconocimientos a más de 70 mujeres destacadas del Estado de Morelos durante un encuentro que reunió a más de 400 mujeres en el marco de las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

La sede del evento por el 8M fue el restaurante Bambú de Jardines de México, ubicado en el municipio de Jojutla, allí se llevó a cabo la ceremonia de entrega de reconocimientos a mujeres de Morelos que han destacado por la labor que realizan en sus diferentes ámbitos.

El alcalde Juan Ángel Flores Bustamante encabezó la entrega de reconocimientos a mujeres morelenses que día a día luchan para alcanzar la igualdad, equidad de género y la erradicación de la violencia desde sus espacios y lugares de trabajo.

Por segundo año consecutivo, el edil y los integrantes del cabildo, realizaron la entrega de reconocimientos a 73 mujeres morelenses que desde su ámbito contribuyen para que en nuestra entidad las mujeres sean libres, vivan seguras y con las mismas oportunidades, logrando colocarse en espacios de toma decisiones.

Juan Ángel Flores Bustamante reconoció a todas las mujeres que trabajan por una sociedad más igualitaria y por erradicar la violencia de género desde cada una de sus trincheras, "mi admiración y reconocimiento para todas las morelenses que han dedicado su vida a luchar por una sociedad más igualitaria y erradicar la violencia de género”, enfatizó.

Aseguró que en Jojutla no son solo son discursos, si no realidades y hechos para las mujeres, “el día de ayer donamos un terreno a la fiscalía para la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres donde se concentrarán servicios especializados, integrales e interinstitucionales, para atender a mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos, mediante la coordinación interinstitucional, no solo a la comunidad de Jojutla sino a todas las mujeres de la región sur del estado".

Entre las galardonadas hay mujeres políticas, académicas, funcionarias, investigadoras, de la sociedad civil organizada, empresarias, líderes naturales.

Al término de la ceremonia, Iriana Ojeda Gaytán, poeta y promotora de los derechos indígenas, originaria de Tehuixtla, presentó un poema a la lucha de las mujeres en náhuatl.

En el evento se contó con la participación de Ana Cecilia Rodríguez González, secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo del estado de Morelos; Guadalupe Isela Chávez Cardoso, presidenta del Instituto de la Mujer para el estado de Morelos; Sarita Vázquez, presidenta de Jardines de México; Amada Martínez Morán, síndica de Jojutla; Mirsa Maldonado, Patricia Luna y Alberto Salgado, regidoras y regidor; Joseph Vega Gutiérrez, secretario municipal; Enoe Salgado Jaimes, directora de la Instancia de la Mujer de Jojutla.





