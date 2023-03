Miles de mujeres exigen seguridad y paz

Miles de mujeres vestidas de negro tomaron las calles de Cuernavaca para exigir garantías de seguridad y vida para cada una de las habitantes del estado.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, en punto de las 14:15 horas se inició la integración de cada uno de los contingentes, que en total fueron cinco, para partir desde la glorieta de Tlaltenango, al norte de Cuernavaca, rumbo a la Plaza de Armas en el centro de la ciudad.

Te interesa: Mural en Cuernavaca visibilizará violencia contra mujeres

Con pancartas, gritos, fotografías de desaparecidas y canciones señalaron al machismo como el mayor culpable de todas las formas de violencia en el estado. Muchas de ellas se quedaron afónicas de tanto gritar.

El contingente parecía no tener final, pues a lo lejos solo se veían los colores de las pañoletas y las pancartas.

Comienzan a avanzar el primer y segundo contingente de mujeres de la marcha del #8M

📹: Valeria Díazhttps://t.co/VUDJAVr5dJ pic.twitter.com/ylT2Xz2VZ6 — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) March 8, 2023

En está edición del 8 de marzo, entre las participantes se pudieron observar, adolescentes, estudiantes, madres en compañía de sus hijos ya sea en carriola o cargandolos, entre muchas más.

A pesar del calor intenso, que rondaba los 32 grados, las mujeres caminaron alrededor de seis kilómetros para llegar al centro de Cuernavaca.

Durante todo el recorrido las líderes y organizadoras de esta marcha se mantuvieron pendientes del bloque que les tocó representar para mantener el orden establecido.

Local Hasta con clases de zumba los municipios conmemoran el 8M

En cuanto las mujeres llegaron a la Iglesia del Calvario, se encontraron con un grupo de mujeres religiosas, quiénes hincadas rezaban en el chapitel como parte de la jornada en contra de la despenalización del aborto en Morelos, sin embargo, no ocurrió algún enfrentamiento mayor entre el contingente y los civiles.

Durante el recorrido las consignas como: "justicia, justicia, justicia"; “sin abolición, no hay liberación” y “tranquila hermana, aquí está tu manada”, se escucharon al unísono.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Al ritmo de la batucada, otras mujeres también danzaron, en compañía de algunos de los menores que iban en esta movilización.

Como muestra de sororidad, algunos establecimientos de la zona centro de Cuernavaca estuvieron afuera de sus negocios repartiendo agua embotellada a las manifestantes, y colocaron algunos letreros en apoyo, en los que se podía leer: "Desde mi trinchera estoy contigo". Otras personas, incluso hombres ,desde sus ventas y azoteas levantaban el puño al paso del contingente como muestra de apoyo.

Dentro del bloque de familiares de víctimas, un grupo de seis mujeres llevó en sus hombros un ataúd, para representar los feminicidios ocurridos en la entidad.

Valeria Díaz | El Sol de Cuernavaca

Al llegar a plaza de armas se realizó un pronunciamiento por parte de las colectivas, quienes aseguraron que ninguno de los tres poderes de gobierno han escuchado sus demandas.

“Desde hace años salimos a las calles para exigir a los tres poderes de gobierno que garanticen la vida y la seguridad de las mujeres, sin embargo, no han escuchado nuestras demandas y se han mostrado omisos e indolentes”, dijo una de las voceras.

Agregaron que la manifestación que se realiza cada año es para exigir el alto a la violencia en contra de las mujeres y visibilizar los casos que aún siguen en espera de justicia.

El grupo de mujeres radicales, realizó algunas pintas a su paso en inmuebles como el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, la ex sede del Congreso local y en el Palacio de Gobierno, en donde rompieron algunos de los vidrios de ventanales y arrojaron gas lacrimógeno hacía el interior, sin embargo, el lugar ya había sido desalojado, por lo que no se registraron incidentes hacía alguna persona.

#8M 🟣 | Pronunciamiento a cargo de líderes de colectivos feministas.



Pidieron silencio a las "compas" para que todas pudieran escuchar.



Piden que se garantice la vida y seguridad de las mujeres.

🎥Valeria Díaz https://t.co/YWFP5iTckX pic.twitter.com/6gUzHVAJ8m — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) March 8, 2023

En Jojutla también alzaron la voz

Mujeres en la zona sur de la entidad también salieron a marchar para exigir un alto a la violencia feminicida, a la violencia institucional y en demanda de justicia por las muertas, desaparecidas y de las niñas y mujeres que han sido víctimas de violaciones y acoso sexual.

Al grito de “nos queremos vivas”, marcharon por las calles del centro de Jojutla con pancartas, vestidas de negros y con paliacates morados y verdes.

Estudiantes de preparatoria y de universidad se sumaron a la convocatoria de las colectivas “Adelitas violeta” y “Morras contra la violencia” para demandar respeto y justicia; recorrieron el primer cuadro de la ciudad con las consignas de: “se va a quedar, se va a quedar, la lucha feminista en América Latina se va a quedar”; “vivas se las llevaron, viva las queremos”; “escucha idiota las niñas no se tocan”; “señor señora no sea indiferente se matan a las mujeres en la cara de la gente” y “arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer, abajo el patriarcado que va a caer que va a caer”.

Te recomendamos: Violencia también se presenta entre estudiantes: AIESPEM

Sus demandas también las escribieron en diferentes carteles pintados e ilustrados a mano en los que se podía leer: "¡No, es no!"; “por mis mujeres, por las que ya no están, por las que están en silencio, voy a luchar”; “juntas libres y sin miedo”; “valientes somos pero queremos ser libres”, entre otras.

Después del recorrido regresaron a la Plaza de la Soberana Convención Revolucionaria, donde hicieron un círculo. Fátima Hernández dijo: “si no se nombra no existe y lo que hemos hecho durante tres años es nombrar la violencia que hemos sufrido y que estamos sufriendo y que vamos a sufrir porque la igualdad todavía no se ve cerca”.

Hoy cada vez son más mujeres las que se suman a la lucha y alzan la voz. / Angelina Albarrán | El Sol de Cuernavaca

Señaló que salir a las calles cada 8 de marzo, es una aportación grande no solo para las mujeres sino para la sociedad, para que se dé cuenta y abra los ojos.

Recordó que hace tres años no eran ni 30 personas y hoy cada vez son más mujeres las que se suman a la lucha y alzan la voz.

Varias de las participantes tomaron la palabra para denunciar que sus violadores seguían libres, una reveló que lleva más de cinco años su denuncia y no se puede concretar la orden de aprehensión. Otra denunció que su violador amenazó con matarla y llorando expuso el miedo y pánico que enfrenta.

En Cuautla niñas y personas de la tercera edad exigen respeto

Alrededor de 500 mujeres, la mayoría vestidas de color violeta y con paliacates verdes, demandaron a las autoridades que generen acciones contundentes para garantizar la vida de las mujeres y justicia por los feminicidios.

“Hoy es un día para recordarles a las autoridades el trabajo que tienen que hacer para asegurarle a las mujeres vivir libres de violencia en espacios públicos, y en todos lados”, señalaron integrantes de las colectivas.

Dulce Gaviña | El Sol de Cuautla

El contingente de mujeres que marchó por avenida Insurgentes, en el cual estuvieron niñas y mujeres adultas mayores, hicieron un llamado para poner atención a todo lo que surge en redes sociales, ya que muchas veces las denuncias no llegan a las autoridades.

Los manifestantes exigieron justicia por Melissa quien fue asesinada al interior de un hotel de Cuautla, así como por todas las mujeres que han perdido la vida víctimas de la violencia.

La marcha del 8M en Cuautla se llevó a cabo de manera pacífica incluso, estuvieron acompañadas de elementos de seguridad pública, así como de vialidad, y tuvieron el acompañamiento de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como de una ambulancia.

Con información de Angelina Albarrán y Dulce Gaviña