Ayuntamiento de Cuautla reconoce adeudo a los ejidatarios 

Ante las acusaciones y quejas de parte de los integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (Comunders) sobre el hecho de que el municipio no ha realizado los pagos correspondientes con el recurso del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE) y tampoco se ha transparentado el uso que se le ha dado al dinero, Hugo Santana Cruztitla, tesorero municipal, señaló que el recurso está en las arcas de Cuautla y dijo que éste no se ha malversado, sino que es la dirección de Desarrollo Agropecuario la que no ha entregado los documentos necesarios para que el área de tesorería pueda hacer los depósitos correspondientes.

Señaló que el FAEDE es un recurso estatal, por lo que se debe de comprobar el uso que se le da al dinero para saber en qué se invierte, de lo contrario no puede ser utilizado.

“El problema mayor no está en nuestra área de tesorería, el problema mayor y los pendientes con la documentación existen en la dirección de Desarrollo Agropecuario, el área que yo represento cuenta con todas las condiciones y la disponibilidad de poder darle seguimiento y resolver el tema que existe con los ejidos, sin embargo, nosotros no podemos dar el dinero si no tenemos la documentación que lo compruebe y eso le corresponde a Desarrollo Agropecuario; nosotros hemos buscado a la dirección, le hemos pedido que agilice el trámite y de hecho nos ha dejado esperando pero es ahí donde no existe un orden con la documentación. El dinero está completo en el municipio”.

Santana Cruztitla señaló que es vital que todas las áreas municipales se pongan a trabajar para que a la brevedad se pueda solucionar éste y otros conflictos que existen en Cuautla.

Cabe decir que el recurso del FAEDE de este año equivale a cinco millones y medio de pesos, los cuales no se han pagado a los proveedores de los integrantes del Comunders.