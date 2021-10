Ayuntamiento de Cuautla retiene 5.5 mdp para el campo

En rueda de prensa los nueve ejidos de Cuautla amenazan con realizar diversas manifestaciones para exigir al Ayuntamiento que entregue los cinco millones y medio de pesos pertenecientes Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE), señalan que no hay transparencia en la aplicación del dinero y aseguran que el gobierno municipal, encabezado por Jesús Corona Damián, no ha dado respuesta sobre el paradero del recurso, aunque se sabe que éste ya llegó a las arcas municipales, no se ha destinado para los fines que se tiene estipulado.

Sergio Arias Yáñez, presidente ejidal de Casasano, informó que tienen más de dos meses buscando al presidente municipal para hablar sobre el tema, sin embargo, no han logrado dialogar con el edil y todo ha sido a través de otros funcionarios municipales, quienes hasta la fecha no les han dado una respuesta concreta sobre el recurso.

Una de las mayores deudas que tiene el Ayuntamiento es con los proveedores de semillas de sorgo, maíz y arroz, a quienes se les debe más de tres millones de pesos y el recurso para pagar debería ser del FAEDE; señalaron que el no cumplir con este pago pone en riesgo el ciclo agrícola 2022.

“Nos dicen que el recurso no se ha ejercido pero tampoco se ha pagado lo referente al FAEDE de este año; lo primordial siempre son las semillas de sorgo y maíz y se tiene una deuda de más de tres millones de pesos que si no se paga nos quedaremos sin semillas para el siguiente año”, señaló José Luis García Serrano, presidente del comisariado ejidal de la Exhacienda del Hospital.

Por su parte, Mauricio Rodríguez, presidente del comisariado ejidal de Cuautla, coincidió con sus compañeros que es de vital importancia que se atienda a los ejidos, ganaderos, arroceros, artesanos y apicultores de manera inmediata, pues todos ellos se ven afectados con el tema, de lo contrario radicalizarán acciones y se prevé la toma de diversas oficinas de gobierno.