Ejidatarios acusan mal manejo del FAEDE

Presidentes de los nueve ejidos de Cuautla se manifiestan en contra de los ajustes que el gobierno municipal realizó en el presupuesto del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE), señalan que se pone en riesgo el campo de Cuautla, por lo que acudieron a las instalaciones del Ayuntamiento para presentar por escrito un documento donde expresaron su inconformidad acerca del uso que el gobierno municipal, encabezado por Jesús Corona Damián, le ha dado a los recurso del Fondo.

Sergio Arias Yáñez, presidente del comisariado ejidal de Casasano informó que acudieron a la presidencia municipal para solicitar al gobierno que los nueve comisariados estén presentes en el cabildo de rectificación del recurso del FAEDE de este año.

Cabe recordar que el pasado 15 de septiembre en las instalaciones del auditorio del ejido Gabriel Tepepa, se realizó la decimosexta asamblea ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable en Cuautla, asamblea donde los comisarios como los demás productores primarios e integrantes del Consejo acusaron múltiples anomalías en la aplicación del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico.

El entrevistado señaló que la reasignación del recurso ha perjudicado a todos los que integran el Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable de Cuautla; artesanos, apicultores, ejidos, asociaciones de arroz, ganaderos entre otros, pues no se han respetado los acuerdos que mantienen desde el mes de marzo para la correcta distribución del dinero.

“Estos reajustes nos han perjudicado ya que se hicieron distribuciones diferentes a las que nosotros acordamos desde el mes de marzo. Los proyectos fueron confirmados desde hace meses y ahora resulta que no; sabemos que hay anomalías en la aplicación de este recurso, pues no se les ha pagado a nuestros proveedores de maíz y sorgo, eso pone en riesgo los cultivos de todo el municipio, queremos que el recurso realmente se aplique y esto no quede en el municipio en manos de otras personas”.