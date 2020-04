Aumenta la violencia doméstica en Zacatepec

En Zacatepec se elevó un 200 por ciento la violencia doméstica en las últimas, semanas de acuerdo con Seguridad Pública del municipio, se debe al consumo de bebidas alcohólicas, por eso el cabildo acordó prohibir su venta en el municipio, pero el acuerdo no se ha respetado en municipios vecinos advirtió el secretario municipal, Mauricio Dorantes López.

El funcionario reconoció que no se trata de una ley seca, ya que eso es sólo le compete al Gobierno Federal, pero entre las atribuciones que tiene el Ayuntamiento, está controlar o suspender la venta de bebidas alcohólicas, por lo que el cabildo analizó la situación y tomó acuerdos.

“Esta es una medida temporal, se da a petición de Seguridad Pública quien les informó que hay un incremento arriba del 200 por ciento de violencia doméstica y la mayoría de todos estos casos, se dan por el consumo de bebidas embriagantes”.

Dorantes López señaló que dentro de las pláticas regionales con diferentes ayuntamientos, se había llegado al acuerdo de que se suspendería la venta de bebidas alcohólicas, como parte de las medidas por la contingencia; "en este caso, el reglamento para la regulación; comercial industrial y de servicios del municipio, nos faculta para controlar la venta de estas bebidas, y la notificación se dio hasta el 30 de abril se suspenda la venta de bebidas alcohólicas”.

Desafortunadamente algunos municipios no han llevado a cabo estas medidas, y lo que se ha generado es que la gente sale de Zacatepec por bebidas a los municipios vecinos: “está ingresando las bebidas de otros municipios y estamos analizando la situación, si se ve que no se toman estas medidas en los municipios vecinos o cercanos y continúan con la venta de alcohol, se revisa la disposición para no afectar la economía del comercio local y permitir la venta, pero es un tema que se está analizando en el municipio”.

Reconoció que no fue un acuerdo formal, pero se puso en la mesa esa propuesta y en varios municipios se puso en marcha, y en Zacatepec decidimos ponerla en práctica, ya que fue a petición de Seguridad Pública ante el incremento de la violencia doméstica, ya que ha resultado muy complicado que se acate la disposición de “quedarse en casa” cuando no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo encerrados, y la gente se pone de mal humor y con los efectos de las bebidas embriagantes, la gente se vuelve impertinente y de ahí los problemas de violencia.

Esta es la tercer semana que se mantiene suspendida la venta de bebidas alcohólicas, y hasta el momento Seguridad Publica, no ha reportado si bajaron o no los índices de violencia doméstica, ya que ha trascendido que siguen consiguiendo estas bebidas en localidades de los municipios vecinos, donde se sigue permitiendo la venta y consumo de bebidas.