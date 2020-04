Siguen las agresiones a médicos en municipios

En las orillas de Jojutla y Zacatepec, personal médico ha sido víctima de violencia verbal por parte de ciudadanos que, incluso, no les han permitido abordar el transporte público; pese a ello, los afectados decidieron no presentar denuncia formal.

"La ropa blanca no debe ser símbolo de contagio, no todo el personal está en el área Covid; yo creo que es importante hacer conciencia sobre que el ciudadano no agreda a los trabajadores, ellos están tratando de cuidar nuestra salud", explicó Gil Magadán Salazar, secretario general de la Sección 29 del Sindicato de la Secretaría de Salud.

En los municipios de Jojutla y Zacatepec es donde se han presentado estos casos, que si bien no pasaron a mayores, los trabajadores tuvieron que esperar un mayor tiempo para abordar la unidad. "En la zona de Cuernavaca no me han reportado pero sí en la región sur; los compañeros no quisieron presentar una denuncia formal pero sí le estamos dando seguimiento".





Magadán Salazar pidió a las autoridades de la Secretaría de Salud a hacer efectivo el pago por concepto de riesgo a los trabajadores, ya que desde hace tiempo no lo han hecho.

"Son aproximadamente mil compañeros que tienen el derecho al pago de riesgo por trabajo que no se les ha cumplido, que sea este el momento como una forma de estimularlos ante la pandemia". El pago oscila entre los 500 pesos por trabajador, dependiendo el salario.

Lamentó que no haya "piso parejo" entre los trabajadores del sector salud puesto que el riesgo es el mismo para todos, sea el IMSS, ISSSTE, Servicios de Salud o Sedena.

Los estímulos que se están dando en el IMSS es por buena relación que lleva el Director Zoe Robledo con el Presidente, ya estamos pidiendo a nuestro líder nacional que se acerque y también busque beneficios para nosotros; el riesgo es el mismo.

Cabe señalar que hace unos días sea anunciaron diversos estímulos en favor de trabajadores del IMSS en todo el país.