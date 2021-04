Arroceros reclaman apoyo económico

José Candanosa Figueroa, sociedad de productores Nido de Águilas, señaló que no hay estímulos para los productores de arroz, por lo que los productores prácticamente trabajan de gratis.

No hay estímulos para los productores de arroz, por lo que los productores prácticamente trabajan de gratis / Gudelia Servín | El Sol de Cuautla

El entrevistado explicó que en el estado de Morelos ya ha iniciado el proceso de siembra de arroz un cultivo que dijo es de los que más empleos genera en la entidad, pues aproximadamente una hectárea de arroz siembra 270 jornales de trabajo.

Pese a ser un cultivo característico de la entidad con el cual Morelos ha logrado sobresalir a nivel internacional, así como a que el arroz de Morelos es conocido por sus múltiples requisitos y la cantidad de empleos que genera, el entrevistado señaló que este no es apoyado por las autoridades pues no hay los suficientes estímulos para poder incrementar la producción de arroz.

Señaló que si bien el año pasado los productores no salieron perdiendo salieron “a mano” con los gastos, pues tampoco hubo ganancias para los mismos.

Detalló que una hectárea de arroz cuesta en promedio 80 mil pesos levantarla, por lo que prácticamente los productores han comenzado a trabajar de gratis.

“Trabajas de gratis y subsidias, por eso mucha gente en este año no quiso sembrar arroz pues si bien no hubo pérdidas no hubo nada de ganancias lo que podría representar un problema pues el arroz es un alimento que se consume en todo el mundo, aunque no somos el único lugar que los produce si somos un importante productor”.

Candanosa Figueroa señaló que es importante que tanto el gobierno estatal como municipal apoyen a los respectivos productores de arroz, pues los diferentes subsidios ayuda a que el productor pueda tener siembras más seguras en cuanto a la economía respecta.