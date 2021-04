Mario Moran: Salud y seguridad para Cuautla

Mario Moran Aquino, candidato a la presidencia municipal de Cuautla por Armonía por Cuautla señaló que es indispensable trabajar por la seguridad y la correcta aplicación de programas sociales para los sectores más vulnerables del municipio.

Maestro de profesión, originario del municipio de Cuautla así como fundador de una asociación civil, Mario Moran Aquino es en este año candidato a la presidencia municipal de Cuautla por el partido Armonía por Cuautla.

En entrevista para El Sol de Cuautla señaló que es de vital importancia que Cuautla pueda salir del hoyo en el que se encuentra, pues actualmente la suciedad, la inseguridad y los problemas económicos predominan en el municipio.

“No podemos permitir que Cuautla se siga endeudando, no podemos permitir que la gente de Cuautla viva insegura, no podemos permitir que Cuautla siga como una suciedad sucia y sin avances de infraestructura , es malo comprar pero si observar a los demás municipios estos han tenido avances en infraestructura, la gente vive en armonía y aquí no pasa eso, por eso es importante que los ciudadanos reclamen y generen un cambio”.

El entrevistado lamentó que Cuautla no ha tenido en los últimos años un presidente honesto y que quiera a la ciudad, por ello en las próximas elecciones la ciudadanía tiene que, con su voto, exigir lo que quieren para sí mismos y su familia.

Señaló que mejorar el tema de seguridad, salud y apoyos sociales a las familias vulnerables serán algunos de los ejes rectores de su campaña y de su gobierno, en caso de llegar a ganar la presidencia municipal.

El entrevistado llamó a la población a sumarse a su proyecto y búscalo a través de las redes sociales y en su casa de campaña ubicada en la comunidad Pablo Torres Burgos, esto para saber más sobre sus propuestas de mejora para el municipio.