Alumnos del Centro Morelense de las Artes denuncian acoso escolar

“Soy la artista no la musa”, gritaron estudiantes de la Licenciatura en Teatro del Centro Morelense de las Artes (CMA), al manifestarse luego de su prestación de cierre realizado en el plantel. En el performance “Revolución”, acusaron a maestros y maestras de agredirles verbalmente, acosarlos sexualmente y aplicarles medidas “disciplinarias” excesivas como la quema de sus extremidades.

En el marco del Día Internacional del Teatro, los estudiantes hicieron una presentación para sus compañeros y amigos, para luego colocar un “tendedero” de denuncias donde acusan tratos crueles por parte de la profesora Wendy, el acoso de su compañero Ramses y de profesores como Alejandro, Sharon, Miguel, entre otros.

“Mi maestro me invitó a salir, me pidió que jugáramos a ser novios”, “no es normal sentir miedo a entrar a clases”, “mi maestra me gritó que era una pendeja”, “el maestro me obliga a tomar clases con mi agresor como si nada hubiera pasado”, gritaban los estudiantes.

Aseguran que al denunciar las agresiones de su docente, el rector en lugar de protegerlas les dice, “ya supera a Wendy, ella es así”.

Las jóvenes pintaron sus cuerpos de color rojo asemejando sangre pues aseguran, “nos han quemado los talones, la maestra pasa y con un encendedor nos quema”, denuncia.

Además de hacer alusiones ofensivas a sus cuerpos, acusaron que a pesar de las denuncias no son escuchados, por lo que exigen a la Secretaría de Turismo y Cultura, de quien depende el CMA, tome cartas en el asunto.