Alejandro Martínez demandó por difamación a Gabriel Rivas

El diputado Alejandro Martínez Bermúdez señaló que tiene una demanda en contra de Gabriel Rivas, líder de la Asociación Cívica "Gustavo Salgado", por difamación, esto ante la acusación en su contra por presuntos actos de corrupción en el caso de una extrabajadora de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).

El viernes 11 de agosto, Sandra Lagunas, extrabajadora de la ESAF se manifestó junto con integrantes de la Asociación Cívica "Gustavo Salgado" a las afueras de la Fiscalía Anticorrupción para denunciar que no avanzan las investigaciones en contra de Alejandro Martínez, a quien señala de pedirle cinco mil pesos mensuales para conservar su trabajo.

El legislador señaló que existen diversas situaciones negativas en el historial y forma de vivir del vocero y coordinador de la asociación.

Además indicó que está siendo objeto de un golpeteo político, en el que incluso recientemente lo quisieron relacionar con el fiscal Uriel "N". Ya que un medio de comunicación digital dio a conocer unas conversaciones de WhatsApp en las cuales aseguran que, Uriel "N" le pedía al legislador dedicarse a seguir a la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

"Me pasan a traer en unos comentarios que se hacen a nivel nacional, ¿quién los patrocina?, ¿quién los hace? No lo sé, me queda claro que es golpeteo político", expresó.