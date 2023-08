Acusan a Alcalde de Tlalnepantla de violencia política de género

La regidora indígena del municipio de Tlalnepantla, Elpidía Torres Ramírez señaló que sufre violencia y limitaciones para desempeñar su cargo, por parte del presidente municipal Ángel Estrada Rubio.

La regidora señaló que el pasado 31 de mayo presentó un escrito de demanda de juicio contra el alcalde para la protección de sus derechos políticos electorales ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), ya que es víctima de violencia verbal y económica por parte del munícipe.

"Ambos procedimientos judiciales, los presentes con la única finalidad de proteger mi integridad física, psicológica, económica y familiar, temo por mi seguridad y por la de mi familia", explicó la regidora.

La exposición del caso es para responsabilizar al edil en caso de que algo llegue a dañar su integridad o la de su familia.

Torres Ramírez refirió que el munícipe se excusa al decir que no cuenta con presupuesto para apoyarla cuando sí destina a otras direcciones y dependencias.

“En lo económico me refiero a que yo le he solicitado al señor presidente para que yo pueda ejercer mi cargo varias cosas, le he solicitado una camioneta, yo tengo a mi cargo la comisión de desarrollo sustentable, entonces para entregar circulares y concientizar a la gente… En mi plan de trabajo tengo el programa Comunidad Limpia, para la cual necesito personal y material para que yo pueda organizar”, explicó.

Agregó que recibe constantes burlas y comentarios despectivos por su profesión, ya que la regidora se dedicó durante muchos años a la cocina tradicional. Estos insultos los hacen durante sesiones de cabildo y con terceras personas.

“No me averguenzo de ser tlacoyera, lo he dicho, soy una cocinera tradicional y me siento muy orgullosa y gracias a eso he sacado a mi familia adelante… Lo dice cuando empieza a decir que debe de haber gente preparada ahí, y pues que yo soy una tlacoyera”, expuso la regidora.

Por último, puntualizó que la denuncia pública está dirigida al alcalde, y reiteró que sus compañeros de cabildo y demás miembros del Ayuntamiento la respaldan.