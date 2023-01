Alberto Sánchez espera la resolución del Tribunal Electoral

El diputado local Alberto Sánchez Ortega, espera la resolución de la impugnación que presentó contra la determinación del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), que desconoce su adhesión a la bancada de Morena.

El pasado mes de diciembre, el TEEM emitió su postura respecto al reclamo del diputado Arturo Pérez Flores sobre sus derechos políticos electorales, y ordenó su restitución como coordinador de la bancada de Morena en el Congreso Local, además, de desconocer la adhesión de Alberto Sánchez Ortega al grupo parlamentario .

Al respecto, Alberto Sánchez refirió que mantiene una relación cordial con todos los integrantes de la bancada de Morena, y cuenta con el respaldo de los diputados Paola Cruz, Macrina Vallejo, Alejandro Martínez y de Citlali Hernández secretaria general del partido a nivel nacional.

Señaló que al no contar con la militancia de Morena, no tiene derecho a estar presente en las reuniones, y aunque no existen registros a Morena, el diputado está capacitándose con cursos en línea de ética que son parte del proceso de adhesión.







