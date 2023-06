Agustín Alonso quiere ser gobernador, iría por Nueva Alianza

En el ámbito local, Agustín Alonso expresó que sin duda le gustaría ser el candidato a la gubernatura por el Partido Nueva Alianza en el proceso electoral del 2024.

“Sí me gustaría ser gobernador, por supuesto, me he preparado mucho tiempo para ello, lo he dicho vengo desde ayudante municipal, presidente del DIF, dos veces presidente municipal y el auto descartarse y auto delimitarse en cualquier función u oficio, profesión o deporte es un error”, dijo.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Señaló que su trabajo y resultados obtenidos en anteriores funciones, lo ayudaron a obtener el cargo que ahora ocupa.

“Creo que no cometí muchos errores, cometí errores por supuesto como ayudante, pero no errores que fueran en prejuicio de la gente, sino lo contrario”, expresó.

El diputado Agustín Alonso se destapó para ser el candidato o propuesta del Partido Nueva Alianza a la gubernatura de #Morelos

📹: @JESS_ARELLANO https://t.co/J5nB5eEeNP pic.twitter.com/cErU8WwtaO — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) June 12, 2023

Agregó que tuvo muy buenos resultados como alcalde de Yautepec, y como diputado local logró que el Poder Legislativo sea autónomo y no obedezca las órdenes del Gobernador.

Finalmente, sobre sus intereses políticos se manifestó a favor de que Marcelo Ebrard sea candidato a la presidencia de la república, en la coalición que seguramente conformaran Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza.

“Hoy estamos listos para enfrentar cualquier contienda en encuesta, campañas o precampañas que se vengan, me siento contento que se abra una participación democrática y que Nueva Alianza pudiera estar compitiendo por esa candidatura coalición o candidatura común”, concluyó Alonso Gutiérrez.









Únete a nuestro canal de YouTube