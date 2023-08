Adverso panorama para Morelos por casos de dengue

En la creciente preocupación por el dengue en el estado de Morelos, David Alfaro Martínez, titular de la Dirección de Salud de Totolapan, revela que el número real de afectados podría ser más alto de lo que indican las cifras oficiales. Según el médico, esto se debe a que los médicos particulares no acostumbran notificar los casos sospechosos, evitando así el estudio de caso y la confirmación con pruebas de laboratorio.

"Al igual que en muchas partes del estado, en Totolapan hemos identificado casos sospechosos de dengue. Sin embargo, hay ocasiones en que los médicos particulares no realizan el estudio correspondiente, no se les da seguimiento y, por ende, no se confirma su diagnóstico con pruebas de laboratorio", mencionó Alfaro.

Local Salud alerta a la población a no automedicarse por dengue

El panorama epidemiológico de dengue en Morelos no es alentador. De acuerdo con los datos más recientes, en 2022 se confirmaron 611 casos, mientras que en 2023, hasta la semana epidemiológica más reciente, ya se han reportado 649 casos. Estas cifras colocan a Morelos como el tercer estado con la mayor incidencia de dengue en el país.

Alfaro también alertó sobre la presencia de una nueva variante del dengue en Morelos, el serotipo 3, que se caracteriza por ser más agresivo y delicado.

"Nos notificaron al finales del mes de julio, en la reunión de la Red Morelense de Municipios por la Salud, que se llevó a cabo en Yecapixtla. El nuevo serotipo se acompaña de diarrea, vómitos y esos síntomas pueden confundirse con otras enfermedades, lo que puede retrasar el diagnóstico y tratamiento oportuno", advirtió.

Alfaro hizo un llamado a los médicos particulares a cumplir con su responsabilidad:

"En la Ley General de Salud está estipulado que todos los médicos, al detectar una enfermedad de alerta epidemiológica, debemos iniciar el estudio de caso y notificar a los Servicios de Salud. Sin embargo, esto a menudo no se lleva a cabo en el sector privado debido a cuestiones administrativas".

El titular de la Dirección de Salud de Totolapan subrayó la importancia de la colaboración comunitaria en las campañas de prevención y concientización para combatir el avance del dengue en el estado.