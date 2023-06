A favor del aumento de años en la presidencia del TSJ: Arturo Pérez

El diputado Arturo Pérez Flores señaló que está en total acuerdo en el aumento a cuatro años en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El legislador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dijo que emitió un voto a favor para ampliar a cuatro años la duración en el encargo sin derecho a reelección.

“Consideramos que hay muchos atrasos, y que esto podría ayudar a que haya una continuidad y no se detengan los trabajos que tiene atrasados en el Poder Judicial”.

Arturo Pérez indicó que Morena será observador de la labor del Poder Judicial y harán las observaciones correspondientes en caso de ser necesario.

En contra del haber de retiro

En cuanto el derecho del haber de retiro, el diputado señaló que en la sesión del miércoles 7 de junio votó algunas reservas a favor, pero votó en contra el dictamen.

"Lo voté en contra porque pienso que hace falta análisis, los magistrados tienen su seguridad, tiene garantizada una pensión de por vida, no hay ningún problema en ese tema, si decidieran retirarse el día de hoy hay un mecanismo para que puedan acceder a una pensión", dijo.

Consideró que esto se debió analizar a profundidad por un tema de austeridad necesaria en el TSJ.

Pérez Flores señaló que, si bien los magistrados desempeñan una labor importante, existen prioridades, por lo que considera que otras situaciones deben de atenderse, como el aumento de sueldos a los policías.

En el tema del retiro voluntario de magistrados, que aún no es aprobado, el diputado indicó que también se debe analizar, anteponer la austeridad y evitar impactos presupuestales.

"Ellos tienen un trabajo, se esfuerzan, se preparan, llegan ocupar ese cargo y no entendemos por qué se tendrían que retirar enseguida; si esto pasara como está, me nombran hoy y me puedo retirar ya mañana, pero ya con mi haber".

En la última sesión ordinaria, se aprobó por mayoría de votos y en lo general los dictámenes correspondientes al haber de retiro de los magistrados del TSJ y del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Los magistrados podrán acceder a este beneficio cuando se cumpla un plazo máximo de 14 años de ejercicio del cargo, por retiro forzoso al alcanzar la edad máxima de 70 años de edad o les sobrevenga incapacidad física o mental que los imposibilite para el desempeño del cargo.

Además, se amplió a cuatro años el periodo de presidencia del TSJ, sin posibilidad de volver ocupar ese cargo.