8M | Inmuebles de Cuernavaca son blindados antes de la marcha

A unas horas de iniciar la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Cuernavaca, espacios públicos e inmuebles privados del centro de la ciudad fueron blindados por autoridades.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Tal es el caso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ubicado en la calle Francisco Leyva, donde desde temprana hora se colocaron muros de madera para evitar "daños" a sus instalaciones.

Colocan muros de madera en la sede del @TSJMorelosOf para proteger el inmueble previo a la marcha del #8M



📹: Enrique Domínguezhttps://t.co/xhxZlQXxAT pic.twitter.com/F1Yy9P4fUO — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) March 8, 2024

El mismo escenario puede apreciarse a las afueras del Palacio de Gobierno localizado en el zócalo de Cuernavaca, donde se colocaron vallas para impedir el paso hacia la fachada del inmueble.

Este es el punto de reunión para las actividades posteriores a la marcha y el lugar donde se encuentra el memorial de víctimas.

Así luce el Palacio de Gobierno de Cuernavaca. / Luis Flores | El Sol de Cuernavaca

Bancos protegen sus fachadas

Al igual que los espacios públicos, la iniciativa privada optó por proteger sus inmuebles, las instituciones bancarias del centro de la capital morelense como BBV, BANAMEX y Santander colocaron muros de madera en sus fachadas.

Sucursal del banco BBVA protegida con muros de madera. / Luis Flores | El Sol de Cuernavaca

Muros no frenarán la marcha

"Los vidrios se reponen, las paredes se pueden volver a pintar, pero las mujeres que son asesinadas no vuelven nunca con sus familiares y no nos sorprende, pero por estas acciones no vamos a dejar de marchar y de pasar por ahí de todas maneras", protestó Andrea Acevedo, vocera de la colectiva Divulvadoras.

LEE: No habrá represión hacia participantes de la marcha 8M

Acevedo cuestionó a las autoridades municipales ¿cuál es el temor de que las mujeres salgan a protestar en esta fecha por su integridad y seguridad? y aseveró que la protección de inmuebles no frenará las acciones de las mujeres en esta marcha.

"Es muy desafortunado que el miedo las autoridades sea tan evidente y que pues deberían cuidar la vida de las mujeres, así como cuidan de las paredes y de los vidrios de una institución y pues el llamado sería a ser tan empáticos con las víctimas como lo son con las paredes y los vidrios", manifestó Acevedo García.

“Así como protegen sus muros, las instituciones deberían proteger la integridad de las mujeres”, manifestó la activista Andrea Acevedo, ante la colocación de muros en diferentes instituciones públicas y privadas



📹: Enrique Domínguezhttps://t.co/ITjMlHVBtV pic.twitter.com/yXEIMs21LN — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) March 8, 2024

Ayuntamiento apoyará con cuestiones de vialidad

José Luis Urióstegui, alcalde de Cuernavaca, se pronunció respetuoso a la marcha de este 8 de marzo y aclaró que el Ayuntamiento sólo apoyará con cuestiones de vialidad.

"Emitimos un pronunciamiento por parte del Ayuntamiento donde expresamos que seremos respetuosos de la convocatoria que normalmente se utiliza para visibilizar la violencia contra las mujeres, la falta de oportunidades, de reconocimiento a la igualdad y paridad", externó, el edil.

En este sentido, el alcalde aclaró que no habrá protección especial a la sede del Ayuntamiento de la calle Nezahualcóyotl, "todas las oficinas están trabajando de manera normal, sin ninguna protección adicional".

El alcalde José Luis Urióstegui reiteró que el ayuntamiento de Cuernavaca será respetuoso de la marcha que se realice este viernes por el Día Internacional de la Mujer y reiteró que únicamente participarán con apoyo vial para los cierres de circulación



📹: Enrique Domínguez pic.twitter.com/hSgIYu2TCb — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) March 8, 2024

Con información de Enrique Domínguez