8M | Día sin nosotras, 'un lujo' para mujeres en la informalidad laboral

Más del 50 por ciento de las mujeres en México trabajan en la informalidad, específicamente, en el autoempleo, sin generar antigüedad y mucho menos derechos o prestaciones de ley, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Gografía (Inegi).

Ante este panorama, para muchas mujeres es complicado y en ocasiones hasta imposible dejar de generar ingresos por un día.

En días pasados el Congreso de la Unión declaró el 9 de marzo como el Día nacional sin nosotras; sin embargo, para feministas en Morelos es un tema que debe analizarse a profundidad, debido a la gran cantidad de mujeres que no cuentan con un empleo formal.

Andrea Acevedo García, vocera de la colectiva Divulvadoras y del Comité Organizador para la marcha del 9 de marzo, asegura que un día sin mujeres debe tener un espíritu crítico y una mirada interseccional.

Habemos muchas mujeres en el estado que estamos en la informalidad, no tenemos un trabajo fijo, no tenemos un sueldo fijo, no tenemos prestaciones de ley, y para muchas mujeres un Día Sin Nosotras representa no llevar un plato de comida a sus hijos, para sus familias y para ellas mismas.

Consideró que la declaratoria del Congreso de la Unión debería ser replanteada y analizarse con ojo crítico. Dijo que los diputados deberían enfocarse en temas de mayor relevancia como el que las mujeres sean remuneradas conforme a la ley y sean reconocidas por el trabajo que realizan.

“Las mujeres no necesitamos permisos para quien no quiera ir el 9 de marzo a su trabajo; tiene todo el derecho de hacerlo y no necesitamos que una institución autorice, todas las estrategias son protestas, son eso, para sensibilizar en el caos de los derechos de las mujeres”.

Alto a los feminicidios y transfeminicidios

El próximo viernes 8 de marzo, como cada año, se realizará la marcha feminista, que partirá a las 14:00 horas de la Glorieta del Niño Artillero, en la colonia Las Palmas de Cuernavaca, pasará por Avenida Morelos y concluirá en Plaza de Armas. La exigencia central de la marcha será: alto a los feminicidios y transfeminicidios.

“Todo en el clima de violencia generalizado, que solo ha ido en aumento del estado, al menos en lo que va del 2024 llevamos 20 feminicidios, lo cual es grave, y además solo exhibe que lo que han hecho las instituciones no es suficiente, y que no solamente como estado, sino también como instituciones están fallando en la parte social y de prevenciones”.

Se espera que participan alrededor de 10 mil mujeres y el comité organizador está conformado por 25 colectivas y organizaciones, entre ellas: Divulvadoras; Pacto Violeta; Existimos por que resistimos; La Nombramos Bordando; Mujeres Chamanas, La Palabra Labra, Guamazo 8M, Bloque Violeta, Revolucionarias Universitarias, Comité contar el Feminicidio, Acciona AC y el Frente Nacional.