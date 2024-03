8M | Una arqueóloga jojutlense en busca de la igualdad de género

Berenice García Vázquez es una arqueóloga originaria del municipio de Jojutla, su trayectoria como activista cultural y científica la llevó a explorar lugares de toda la República como Chiapas, Puebla e Hidalgo; su trabajo ha sido reconocido por la BBC Londres y National Geographic.

Sin embargo, las excavaciones y vestigios no son su único interés, también el trato igualitario y respeto hacia las mujeres en entornos científicos y sociales; algo que ella ha padecido desde sus inicios en el ámbito laboral.

Su trabajo en Morelos

En entrevista exclusiva con El Sol de Cuernavaca, García Vázquez inició su labor desde el 2014 en el municipio de Tlayacapan ahí encontró un entierro con acuate de tierra verde y cerámica. Además, en Xicatacotla descubrió la presencia de serpentina (una piedra parecida al Jade); estos hallazgos fueron publicados por el portal de BBC Londres.

A pesar de los logros profesionales, su día a día se veía empañado por la falta de prestaciones y desigualdades salariales entre colegas de proyecto.

"La carrera de arqueología no es para ser una persona de dinero, se escucha trillado decir de amor al arte, a mí me cae mal esa frase, pero nosotros ya sabemos que lo material no nos llena y queremos encontrarle sentido a nuestra vida siendo arqueólogos así como muchos otros profesionistas", contó Berenice sobre su desarrollo profesional.

El respeto, la base de sus ideales

Después de trabajar en cuadrillas de casi 90 personas, entre arqueólogos, antropólogos, arquitectos, epigrafistas, biólogos, restauradores y topógrafos, su intención es la misma, se debe fomentar el respeto hacia el trabajo de la mujer.

"Trabajar con hombres es difícil, a veces querían alburearme y si no me dejaba era muy payasa (para ellos) y yo no estaba acostumbrada y si les contestaba se enojaban, por eso agradezco estas cuestiones de género".

Marcar límites entre sus compañeros y exigir respeto a través de pláticas y hechos en cada proyecto es parte de su compromiso.

También forma parte del colectivo feminista Restauradoras con glitter con quienes colaboró para generar una base de datos donde se registre a agresores sexuales, la petición fue enviada a Claudia Sheinbaum.

Excavaciones en Guatemala, su proyecto actual

Desde el 2016 hasta la fecha trabaja en excavaciones en Guatemala donde se enfrentó las condiciones de la selva, a pesar de esto los resultados son grandes, ya que se han inventariado alrededor de 200 cajas de tiestos de fragmentos. Este descubrimiento fue publicado en el canal de National Geographic en uno de los cuatro episodios de "Los tesoros prohibidos de los mayas".

Las excavaciones en Holmul son su prioridad ahora, el proyecto está encabezado principalmente por mujeres, "la mayoría son mujeres, sí hay hombres arqueólogos en este proyecto, pero lo que me gusta es que mujeres mexicanas trabajen en un proyecto que esté compuesto por varias naciones, las que están al frente son las mujeres".

