¿Te has preguntado cómo es la vida de un cirquero? Aquí te decimos

Llevar risas y alegría a los espectadores su única finalidad pese a que los circos atraviesan una crisis por una baja en los espectadores casi total, el amor al arte circense es lo que mantiene a generaciones de familias cirqueras trabajando aún .

Para unos el circo significa un espectáculo divertido, donde personas con ciertas habilidades ejecutan diversos actos sorprendentes, para otros el circo significa toda su vida.

Jesús Fuentes, de 53 años es director general del circo Maravilla, él señaló que el circo significa su vida, su familia, su pasado y su futuro. La carpa de circo es su hogar y todos los que ahí participan son parte de su familia.

Señaló que desde que la participación de animales fue prohibida en todos los circos, estos comenzaron a atravesar una profunda crisis de la cual no se han podido recuperar pues la afluencia de espectadores disminuyó hasta en un 80 por ciento, por lo que actualmente los circos tiene prácticamente que luchar para sobrevivir.

Una de las ventajas y diversiones del circo es que viajan por varias ciudades

El circo maravilla tiene 16 años de existencia y fue en la Ciudad de México donde se creó, Jesús, acompañado de sus dos hijos y su madre, Rosa María Fuentes Gasca, fueron los que iniciaron con el sueño de tener su propio circo, la idea se concreto y con mucho esfuerzo y dedicación han podido mantener vivo este lugar.

En un circo las personas podrán encontrar entretenimiento blanco, con diversas actuaciones como el globo de la muerte, los trapecistas, payasos ,malabaristas, entre otros trucos las familias podrán disfrutar de un momento familiar, lleno de risas, actos circenses novedosos e incluso magia.

Los circos son itinerantes por ello viajan de ciudad en ciudad llevando su espectáculo de toda la población, Jesús Fuentes señala que es una de las mejores partes que tiene el trabajar en un circo, pues el viajar tanto, conocer gente, gastronomía y lugares nuevos una de las ventajas de este tipo de vida.

Chuy el súper payaso

La historia de Chuy el súper payaso, con 43 años, su nombre viene de las habilidades que a lo largo de su carrera circense ha desarrollado, desde armar el circo, presentar su acto de payaso, o hacer algún otro show como el de sus compañeros.

Jesús Fuentes es chuy y es uno de los personajes principales en el circo Maravilla; lo mas difícil en la vida de chuy fue la reciente muerte de su madre, Rosa María Fuentes Gasca así como de dos de sus tíos y sus abuelitos, él narra que ellos fueron pilares importantes en su vida, no sólo lo cuidaron toda su vida si no que lo apoyaron siempre y lo ayudaron a concretar el sueño de tener un propio circo.

"Recuerdo que mi madre siempre se sentaba en el mismo palco a ver la función, se reía con nosotros y su aplauso que me daba como mi madre y como espectadora es algo que nunca podre olvidad".

"A veces estoy en la pista y recuerdo consejos que ella me daba no sólo como su hijo, si no como artista para salir adelante, para mejorar como payaso".

Otro de los recuerdos más agradables de Chuy es referentes a las mejores épocas del circo, cuando las familias ayudaban a armar el circo para poder ganarse un boleto de entrada , " Era genial ver como las personas se acercan para ayudar a armar el circo y así ganarse un pase de entrada, veían al circo con tanta ilusión, era algo mágico, algo que tristemente se está perdiendo".

Jesús o Chuy señaló que para los cirqueros la carpa de circo se convierte en un templo, señaló la importancia que tiene que la población continúen visitando los circos y apoyando a todos aquellos que trabajan en este tipo de lugares pues sólo de esta manera los circos podrán recuperarse.