Imposibilitado Hueyapan para cobrar predial

La incapacidad para cobrar el impuesto predial y licencias de construcción representa un desafío significativo para el recién formado municipio indígena de Hueyapan, en Morelos.

El municipio, ubicado en las faldas del volcán Popocatépetl, espera que Tetela del Volcán (a la que pertenecía hasta el año 2019) le transfiera las cuentas pertinentes, según afirmó Guillermina Maya Rendón, vocera del Concejo Municipal Indígena de Hueyapan.

"No, no estamos cobrando todavía. No tenemos catastro", dijo Maya Rendón.

A cuatro años de independizarse de Tetela, la comunidad indígena enfrenta las consecuencias de dicha decisión. Sin embargo, la vocera indígena asegura que fue la determinación correcta.

La ausencia de un catastro en Hueyapan complica aún más la situación. El municipio todavía está evaluando cómo abordar este problema y planifica continuar haciéndolo en el futuro cercano.

A pesar de estas dificultades, Maya Rendón aludió a la implementación de eventos culturales y musicales para la comunidad en un esfuerzo por mantener la moral y fomentar unidad y progreso. Además, reconoció el esfuerzo del gobierno del estado para lograr que el gobierno federal destine 20 millones de pesos a la comunidad indígena, recursos que serán utilizados para la pavimentación y rehabilitación de calles, obras esenciales en una localidad ubicada en la zona de riesgo volcánica.

En 2019, el surgimiento de Hueyapan como municipio indígena representó un hito significativo en el reconocimiento y autonomía de las comunidades indígenas en México. Tres años más tarde, se convirtió en el primer municipio indígena de México liderado por una mujer.

"Tenemos una visión para el progreso de nuestra comunidad", dijo la vocera.

Aunque sin facultad para recaudar impuestos, este 2023 el concejo indígena abrió las puertas de su registro civil, cuyos trámites también representan una fuente de ingresos.