Ya hay nueva fecha para el concierto de Danna Paola en Morelos

Después de que se pospuso el concierto de Danna Paola en Morelos en junio pasado, ya se anunció la nueva fecha para la presentación de la cantante, como parte de su tour XT4S1S, donde deleitará a su público un show especial para interpretar sus grandes éxitos. La cita será el próximo 25 de noviembre a las 21:30 horas en el Campo Unión Patriotas en Cuernavaca.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Es así como una de las estrellas pop más icónicas del momento a nivel internacional, hará vibrar al público con una noche de éxtasis, donde interpretará aquellas canciones que son grandes éxitos durante su amplia trayectoria en la música, entre los temas que seguro no faltarán esa noche están "Mala fama", "Oye Pablo", "XT4S1S", “Sola”, "A un beso", "Amor ordinario", "Sodio", “No bailes sola”, "Me, myself", "El primer día sin ti" y “So Good”. Y por supuesto el exitoso tema de "Mundo de caramelo", que sus seguidores disfrutan al máximo en cada concierto.

Los boletos ya están a la venta y los precios son:

EXT4S1S : 3000 pesos

Fan Zone : 2500 pesos

VIP : 2000 pesos

Platino : 1600 pesos

Oro : 1200 pesos

Plata : 950 pesos

General: 600 pesos

Para comprar los boletos, acude a los módulos especiales ubicados en Forum Cuernavaca, o a través de la página web de Boletia (te permite comprar un máximo de 10 boletos).

Su sencillo más reciente es “Tenemos que hablar”, una canción que se caracteriza por abordar temas tan importantes como la honestidad, la autenticidad y el empoderamiento, así como enfrentar la verdad en todas las relaciones y sobre todo con ella misma; por lo que, a través de su letra, Danna Paola se muestra ante su público de una manera más transparente y llena de emotividad. Incluso el video oficial de esta canción, que fue dirigido por Edgar Esteves nos muestra parte del proceso que ha vivido a lo largo de su carrera.

Con este tour, la cantante ha recorrido gran parte de la República Mexicana, España, Latinoamérica y Estados Unidos y ahora llegará a la Ciudad de la Eterna Primavera, para brindar un recorrido musical por su trayectoria artística.

Conéct@te:

Instagram: @dannapaola

Facebook: /DannaPaola