Virya Cruz levanta la voz por las mujeres a través de la música

La cantante Virya Cruz obtuvo un gran éxito con el lanzamiento de sus últimos sencillos "No estoy pa ti" y "No doy tanto miedo", en los que habla principalmente de la fuerza y empoderamiento femenino. Ambas canciones son un adelanto de su próximo material discográfico llamado "Pa' mí".

"Todo me inspira, pero en este disco en concreto es la muestra de empoderamiento, de libertad, del amor más puro, aunque también hay temas que hablan de relaciones tóxicas y de sentir dolor cuando hay una perdida. Siempre vas con el móvil en la mano y tienes una conversación con una amiga o ves alguna situación, y piensas ya va aquí hay una canción", expresó Virya Cruz.

Con un punto de ironía, en el tema "No estoy pa’ ti", Virya habla de la superación de cualquier relación tóxica, del daño que puede hacer una mala relación, pero también de la fuerza que se tiene una vez superada.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

"Está inspirada en decirle a las personas que salgan de una relación tóxica que puede ser con una pareja, amigo o familiar, y terminar por lo sano. La ironía es algo que utilizo bastante y el empoderar para sacar fuerza es fundamental en mi música".

Asimismo, en el segundo sencillo "No doy tanto miedo", la cantante parte de la pregunta ¿Qué pasaría si las mujeres atraparan a todos esos hombres que les han hecho sentir miedo y les hicieran sentir miedo a ellos? Bajo esta premisa, Virya Cruz habla sobre ese cambio de roles con la ironía y la fuerza propia de la nueva diva canaria. Un nuevo icono del empoderamiento, que se expone con valentía.

"Es un tema muy especial porque lo compuse desde la reivindicación más profunda de ver las noticias de hombres que violan a mujeres, personas que acosan a otras por ser diferentes, mujeres que mueren a diario a manos de sus parejas y dices qué pasaría si esto fuera al revés, porque nadie tiene derecho a hacer sentir miedo a nadie".

Virya Cruz prepara nuevas canciones

Estos son los primeros temas de una serie de canciones que Virya Cruz lanzará progresivamente, en los que mostrará su polivalencia y su dominio natural de varios estilos. Una carrera de fondo que inició junto a Armando Drive, co-productor de este primer trabajo, y que ahora promete seguir con fuerza con el respaldo del sello catalán Vankiki Records.

Desde muy temprana edad, Virya mostró su interés por la música y decidió elegir este camino de forma profesional.

"Más que elegir yo la música, ella me eligió a mí, es algo que desde pequeña siempre tuve en el cuerpo, mi madre me decía que casi que no hablaba, pero ya me inventaba canciones y tarareaba lo que veía y escuchaba en televisión. Y ya mayor empecé a tocar con un grupo que me dio muchas tablas y me ayudó a crecer y cuando conocí a Armando Drive empecé a componer mis primeras canciones y a buscar donde me sentía realmente cómoda. Y ha sido un proceso muy bonito y duro encontrarse con uno mismo, pero me han llevado hasta donde estoy".

Virya Cruz destacó que para septiembre lanzará un nuevo sencillo llamado “Mariposa” y en octubre presentará el disco completo, para dar inicio a una gira por España. Además, con gran emoción compartió que en marzo de 2024, se presentará por vez primera en México.

“Estoy súper emocionada de visitar México, tengo ganas de ver todo, comer de todo y conocer muchas cosas, nos vemos pronto allá”, finalizó.

Conéct@te:

Facebook: Virya Cruz